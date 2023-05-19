النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” يثير الجدل برسالة على صفحته بالانستجرام.. فماذا يريد أن يخبرنا؟

قام نجم نادي النصر السعودي “كريستيانو رونالدو” بإثارة الجدل والحيرة لجماهير نادي العالمي ومحبينه حول العالم، وذلك بعد نشره رسالة غامضة بمواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب رونالدو: “كل أفكارك تؤثر على مزاجك”.

على الرغم من أن تلك الرسالة لم يشار بها بشيء بعينه، ولكن أصيبت الجماهير بالحيرة وبدأوا يتساءلون، هل تلك الرسالة بخصوص حياته الخاصة أم المهنية؟!.

ويذكر أن رونالدو لا يعيش أفضل أيامه مع النصر الآن، حيث أن مستواه يتدنى يوماً بعد يوم، فمن الممكن أن يكون عامل السن له دور كبير، أو أن اكتفى بما قدمه من عطاء وجهد كبير طوال مسيرته الكروية العظيمة مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.

ومنذ انتقاله إلى العالمي، خسر بطولتي كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما أنه على بعد خطوات من خسارة الدوري السعودي روشن.

كل تلك الأحداث ترجح رحيل رونالدو من النصر بالصيف المقبل بسوق الانتقالات، وتشير بعض التقارير الصحفية من عودته إلى الدوري الانجليزي حيث لعب في بداية مسيرته الاحترافية.