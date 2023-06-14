النادي الملكي يتعثر.. بعد انضمام كريم بنزيما لصفوف الاتحاد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن فريق ريال مدريد يشعر بالقلق عقب خروج القائد “كريم بنزيما” إلى نادي “اتحاد جدة”، ويعتبر أن وصول لاعب كبير إلى الفريق في الصيف الحالي هو الحل الأمثل لتعويض أهداف النجم الفرنسي.

انتقل الفرنسي “كريم بنزيما” إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ قاده الموسم الماضي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس الملك، من خلال تسجيله 31 هدفاً في جميع المسابقات.

وصرحت الصحيفة: “لاعبو ريال مدريد يضغطون للتعاقد مع لاعب كبير يعوض رحيل بنزيما وتلافي وجود أي مشاكل في الموسم المقبل، بينما تستبعد إدارة “فلورنتينو بيريز” التعاقد مع الاسم الأقوى المطروح حالياً وهو الإنجليزي “هاري كين” الذي سيبلغ 30 عاماً الشهر المقبل.

استشهدت الصحيفة بحديث اللاعب “ناتشو فيرنانديز” قائد ريال مدريد الجديد بعد رحيل بنزيما، والذي أجرى مقابلة مع برنامج “إل شيرينغيتو” الشهير يوم الإثنين والتي جاء فيها: “لاعب مهم مثل “كريم” رحل واليوم نحن بحاجة إلى أهداف، أظن أن التعاقد مع هاري كين” هذا الصيف وفي العام المقبل مع “مبابي” سيكون أمراً مناسباً”.

وعن ذلك قالت “آس”: “ناتشو” أظهر قلقه علانية، لأنه القائد الحالي، والذي شاهد ماذا حدث في ريال مدريد بعد رحيل “رونالدو” عام 2018 وعدم تعويضه، إذ دربه 3 مدربين ذلك الموسم (لوبيتيغي، سولاري وزيدان) وخسر الدوري بفارق كبير عن “برشلونة” البطل، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي بخسارة قاسية أمام “أياكس أمستردام” 4-1.