خاص نجوم مصرية : الاهلى يفتح مفاوضات مع نيس الفرنسي

بدأت إدارة النادي الأهلي مفاوضات رسمية مع نادي نيس الفرنسي من أجل استعادة المدافع الدولي محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في إطار خطة تدعيم خط الدفاع.

ويعاني الأهلي من ثغرات واضحة في الخط الخلفي منذ رحيل عبد المنعم إذ لم ينجح القادمون الجدد وعلى رأسهم المغربي أشرف داري في تعويض غيابه بالمستوى المطلوب خلال الموسم الماضي.

ويسعى المارد الأحمر إلى استغلال عدم قيد اللاعب في قائمة نيس الأوروبية بجانب رغبته في العودة إلى صفوف الفريق ما قد يسهل عملية التفاوض مع النادي الفرنسي.

وكشفت مصادر أن الأهلي يفضل إتمام الصفقة عن طريق البيع النهائي وليس الإعارة، بهدف ضمان استقرار خط الدفاع على المدى الطويل، خاصة مع وجود مستحقات مالية متبقية له لدى نيس من صفقة انتقال اللاعب.

ويأمل مسؤولو القلعة الحمراء في حسم الصفقة سريعاً، ليدعم عبد المنعم دفاع الفريق في النصف الثاني من الموسم، ويعيد التوازن للخط الخلفي الذي تضرر كثيراً برحيله.