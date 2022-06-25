النادي الأهلي يقرر عرض لاعبة للبيع

مع دخول موسم الانتقالات الصيفية للأندية المصرية تتجه كل الفرق للبحث عن أفضل اللاعبين للحصول على توقيعهم والحصول على خدماتهم وأيضا الاستغناء عن العناصر الغير هامة للفريق التي لا تشارك بشكل مستمر وفعال، وعلى رأس تلك الأندية المصرية النادي الأهلي المصري.

فقد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عرض اللاعب الكونغولي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع والاستغناء عن خدماته والبحث عن البديل الأفضل.

ولكن اللاعب الكونغولي يتواجد الآن بعيدا عن النادي الأهلي فقد تمت إعارته لنادي السيلية القطري الناشط في الدوري القطري لكرة القدم الدرجة الأولى وذلك لمدة موسم واحد وهو الموسم الحالي الذي يشرف على الانقضاء.

وقد تم اتخاذ قرار الإعارة في العام الماضي بعدما خرج والتر بواليا من حسابات المدير الفني للفريق الذي كان يقود الجهاز الفني للنادي الأهلي وقتها الجَنُوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل مؤخرا عن الفريق بشكل فاجأ الجميع ودون سابق إنذار.

وقد اتخذت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي هذا القرار برئاسة الكابتن محسن صالح وذلك لعدم قدرة اللاعب الكونغولي التأقلم مع فريق النادي الأهلي وبالفعل يسعى في الفترة الحالية الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تسويق اللاعب والبحث عن فرص لتسويقه سواء في الدوري المصري أو بين الأندية الخليجية، من أجل إنهاء كافة الأمور الإدارية المتعلقة برحيل اللاعب وذلك قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.