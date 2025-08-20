أخبار الرياضة

النادي الأهلي يعلن موعد ومكان عزاء والد محمد الشناوي

أحمد المدبولي

يستقبل محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة والده الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء

والد محمد الشناوي الذي توفي بالأمس في حادث سيارة تسبب في مصرعه على الفور، وتم تشيع جنازته اليوم.

النادي الأهلي من خلال حسابه الرسمي أعلن عن مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم

حيث تحدث أن عزاء والد الشناوي سيقام مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامل بمحافظة كفر الشيخ.

وكان مجلس ادارة النادي الأهلي قد تقدم مشيعى جنازة والد محمد الشناوي اليوم وحرص الفريق والجهاز الفني على التواجد.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الحارس راحة إجازة مفتوحة لحين استعادة قواه النفسية من جديد تقديرا للظروف الإنسانية

