النادي الأهلي في نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز

واجه النادي الأهلي المصري في تمام التاسعة والنصف اليوم الأحد، نادي بيراميدز على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١.

مجريات المباراة

وبدأت المباراة باستحواذ كبير من نادي بيراميدز على النادي الأهلي وفي أول ١٥ دقيقة من عمر المباراة وصل الأستحواذ ل ٦١ ٪؜ لصالح النادي السماوي، و٣٩٪؜ لصالح المارد الأحمر، وأهدر عبدالله السعيد خلال تلك الدقائق هدف كان سهل عليه بخطأ من لاعبي الأهلي.

ليأتي طاهر محمد طاهر في الدقيقة ١٨ بتسجيل هدف من كوره عرضيه متقنة من اللاعب محمد مجدي أفشة، ليتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول على حساب بيراميدز.

وغادر حسين السيد في الدقيقه ٣٠ ملعب المباراة في تغيير اضطراري بعد إصابتة في الرأس وعدم القدرة على تكملة المباراة، ونزل بدلاً منه اللاعب أحمد سامي.

لينتهي الشوط الأول باستحواذ من النادي السماوي، وتقدم بهدف وحيد لصالح النادي الأهلي أحرزه طاهر محمد طاهر في كورة عرضية.

الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز

بدء الشوط الثاني باستحواذ جيد بين الفريقين واستمر حتى الدقيقة ٦٠ في هذا الوضع حتى استحوذ نادي بيراميدز على الكرة ليضيع فرصة ثمينة من قبل اللاعب فخر الدين يوسف.

وبإجراء التبديلات من قبل المديرين الفنيين للفريقين بدأت المباراة في الإثارة والندية بين اللاعبين في أرضية الملعب، وتحولت المباراة من الهدوء إلي المتعة الكروية والكرة السريعة.

ليأتي حسام حسن بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٩٢ من الوقت البدل الضائع في أسيست من اللاعب محمد مجدي أفشة، لتصبح نتيجة المباراة هدفين مقابل لاشيء لصالح النادي الأهلي.

ليأتي في الدقيقه الخامسة من الوقت البدل الضائع يحرز رمضان صبحي هدف من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

صعود الأهلي للنصف النهائي لمقابلة بتروجيت

وبهذا الفوز صعد النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر ليواجه نادي بتروحيت في الدور القادم من البطولة.

يلتقي النادي الأهلي مع نادي سموحة يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهذه المباراة هي المباراة الأخيرة في الجولة ٢٣.