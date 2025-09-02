أخبار الرياضة

تعليق ميدو على قرار الاهلى برحيل ريبيرو عن القيادة الفنية للأهلى

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي الاستغناء عن خدمات المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

 

رحيل المدير الفنى جاء عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز، ليعلق ميدو على هذا القرار.

 

وأكد ميدو خلال تصريحاته ببرنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر قناة النهار أن الأهلي نادي كبير ولا يليق به مدرب بحجم ريبيرو، خاصة بعدما فقد الأخير السيطرة على اللاعبين داخل غرفة الملابس.

 

وأضاف أن المدرب الإسباني لم يترك أي مؤشرات إيجابية توحي بقدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تجربته مع الأهلي لم تحمل دلائل نجاح منذ البداية.

 

وشدد ميدو على أن وجود عدد كبير من النجوم داخل صفوف الفريق الأحمر يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية وقادر على فرض الانضباط، وهو ما افتقده ريبيرو خلال فترته القصيرة مع القلعة الحمراء.

