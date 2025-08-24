سمير كمونة: النادى الأهلي “مرعب” ومرشح لحصد كل البطولات هذا الموسم

أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر قادر على السيطرة على جميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز.

وقال كمونة في تصريحات إعلامية : الأهلي يمتلك قائمة قوية ومرعبة هذا الموسم ما يجعله الأقرب للتتويج بالبطولات المحلية والقارية على حد سواء.

وأضاف : الفريق بات متكامل في جميع المراكز ولا يعاني من أي نقص ومع مرور الوقت سيظهر بشكل أفضل على أرض الملعب.

وأتم تصريحاته : أي مدير فني يتمنى امتلاك لاعبين بحجم زيزو وتريزيجيه وبن شرقي فهؤلاء العناصر لا غنى عنهم في التشكيلة الأساسية للأهلي.