الميرنجي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه الجديد وموقفه من الكلاسيكو

أطلقت إدارة نادي ريال مدريد بيانًا طبيًا عبر موقعه الرسمي، كشفت فيه عن تفاصيل إصابة مدافعه الشاب دين هويسين، التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وقال الميرنجي في البيان: “أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا دين هويسين، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته بإصابة عضلية في العضلة النعلية بالساق اليسرى. وسيتم تقييم تطور حالته خلال الأيام المقبلة”.

ويمكن القول أن هذه الإصابة ضربة جديدة للفريق الملكي، الذي يعاني من أزمة إصابات دفاعية قبل المواجهة المرتقبة، بعد غياب أنطونيو روديجر وداني كارفاخال وفيرلان ميندي وترينت ألكسندر أرنولد.

وترك هويسين معسكر منتخب إسبانيا “اللاروخا” عائداً لريال مدريد من أجل تلقى العلاج على إصابته قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب، لكن المؤشرات الأولية ترجح غيابه حتى موعد الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة، في ظل سعي الطاقم الطبي لتجهيزه بأسرع وقت ممكن دون المجازفة بمشاركته قبل التعافي الكامل.

موعد مباراة الكلاسيكو

ومن المقرر أن يلعب الريال ضد برشلونة يوم 26 أكتوبر ضمن مباريات الدورى الإسبانى فى أول كلاسيكو بالموسم الجارى بالليجا، وستقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو فى السادسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.