الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023

يفتح ملعب الملك عبدالعزيز أبوابه مساء اليوم لاستضافة لقاء هام في ختام الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، بين نادي الوحدة وضيفه نادي النصر، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب البطولة.

النصر يبحث عن ملاحقة الهلال

مباراة النصر والوحدة، هي مباراة من العيار الثقيل على كلا الفريقين، حيث يدخل كل فريق بآمال مختلفة، ولكن بهدف واحد وهو تحقيق الثلاث نقاط.

حيث يسعى النصر لتحقيق الانتصار العاشر له في الدوري السعودي هذا الموسم، لملاحقة نادي الهلال، الذي انتصر بثنائية نظيفة، جعلته يزيد من صدارته، ويوسع فارق النقاط مع النصر إلى 7 نقاط بشكل مؤقت.

النصر الذي يدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، ويسعى لتقليل الفارق مع المتصدر نادي الهلال إلى 4 نقاط.

ويشهد لقاء النصر والوحدة في الجولة 13 من دوري روشن السعودي، عودة لنجم نادي النصر وهداف الدوري السعودي للمحترفين، كريستيانو رونالدو الذي غاب عن مباراة النصر الأخيرة أمام الدحيل، في المباراة التي انتصر فيها النصر 3-2، وصعد إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا.

2 = 32 🥶 pic.twitter.com/srX6dfJ2ar — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2023

بينما يدخل الوحدة اللقاء، في المركز 8 برصيد 16 نقطة من 12 مباراة، حيث حقق الانتصار في 5 لقاءات، وتعادل في واحدة وخسر 6، ويتطلع نادي الوحدة لخطف الثلاث نقاط أمام النصر، لتحسين ترتيبه والابتعاد عن دوائر الهبوط.

موعد مباراة النصر والوحدة

يلتقي نادي النصر السعودي نظيره نادي الوحدة، اليوم السبت الموافق 11-11-2023، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي، ويستضيف اللقاء ملعب الملك عبدالعزيز.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

تُنقل مباراة نادي النصر والوحدة في إطار الجولة 13 من دوري روشن السعودي على قناة ssc الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي 2023-2024.