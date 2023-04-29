“الموضوع شكله وحش”.. إعلامي مصري يرد على تصريحات مدرب الرجاء قبل مواجهة الأهلي

أخبار لقاء الأهلي والرجاء المغربي هي الأكثر انتشارا على الساحة الرياضية الآن، نظرا لأهمية هذا اللقاء، وكان من أبرز الأخبار المتداولة تصريحات منذر الكبير، مدرب الرجاء، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، والتي رد عليها الإعلامي إبراهيم فايق.

مدرب الرجاء المغربي يتحدث عن مباراة الأهلي

قال منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي: أن الأهلي من الممكن أن تتلقى شباكه أهدافا كثيرة؛ ففي شهر مارس الماضي لعب أمام فريق المصري البورسعيدي وخسر بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

وتابع: وخسر الأهلي من فريق صن داونز بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين خارج أرضه، وهذا يعني أن تلقي شباكه ثلاثة أهداف أمرا غير مستحيل.

وتعليقا على تصريحات مدرب الرجاء، قال الإعلامي إبراهيم فايق، أثناء تقديم برنامج جمهور التالتة: أنا صعبان عليا منذر الكبير، فهو مدرب كبير، وهذه مشكلة من يأخذون معلوماتهم من جوجل.

وتابع: الأهلي لم يهزم من المصري بثلاثية؛ لأن المباراة لم تلعب من الأساس بسبب اعتذار النادي الأهلي عن بطولة كأس الرابطة، ولذلك تم تسجيل النتيجة 3/0 لصالح المصري.

وأضاف: التصريحات لا تليق، ولو هناك فريق تحليل يساعد منذر الكبير، فهذا الفريق قام بتوريطه أمام الجمهور، ومن المفترض أن يكون المدرب على علم بكل نتائج الفريق الذي يواجهه وشاهد كل مبارياته؛ فأين المباراة التي شاهدها مدرب الرجاء وخسر فيها الأهلي أمام المصري بثلاثية؟!.

واختتم حديثه قائلا: الموضوع شكله وحش، وأي مدير فني “كبير” لا يجب عليه أن يعتمد على جوجل في جمع المعلومات عن الفريق الذي سيواجهه.