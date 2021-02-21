الموت يفجع النجم رونالدينيو، وفاة والدة النجم البرازيلي رونالدينيو متأثرةً بفيروس كورونا

أعلنت وسائل صحفية برازيلية منذ عدة دقائق وفاة والدة النجم البرازيلي رونالدينيو جريرا متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، وكانت والدة رونالدينيو قد دخلت العناية المركزة قبل عدة أيام بعد تفاقم مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وغير النجم البرازيلي صورته الشخصية على فيسبوك وإنستغرام بعد خبر وفاة والدته، وكان رونالدينيو قد صرح من قبل بأن والدته هي الداعم الأول له وهي السبب في وصوله لما هو عليه الآن.

ويذكر أن رونالدينهو يعد واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الحديثة وهو أحد الفائزين بالكرة الذهبية كما أنه واحد من الذين فازوا بلقب أبطال العالم لصالح منتخب البرازيل عام 2002.