الموت يفجع النجم رونالدينيو، وفاة والدة النجم البرازيلي رونالدينيو متأثرةً بفيروس كورونا

بواسطة أحمد الفاضل

أعلنت وسائل صحفية برازيلية منذ عدة دقائق وفاة والدة النجم البرازيلي رونالدينيو جريرا متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، وكانت والدة رونالدينيو قد دخلت العناية المركزة قبل عدة أيام بعد تفاقم مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

الموت يفجع النجم رونالدينيو، وفاة والدة النجم البرازيلي رونالدينيو متأثرةً بفيروس كورونا 2 21/2/2021 - 3:17 ص

وغير النجم البرازيلي صورته الشخصية على فيسبوك وإنستغرام بعد خبر وفاة والدته، وكان رونالدينيو قد صرح من قبل بأن والدته هي الداعم الأول له وهي السبب في وصوله لما هو عليه الآن.

الموت يفجع النجم رونالدينيو، وفاة والدة النجم البرازيلي رونالدينيو متأثرةً بفيروس كورونا 1 21/2/2021 - 3:17 ص

ويذكر أن رونالدينهو يعد واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الحديثة وهو أحد الفائزين بالكرة الذهبية كما أنه واحد من الذين فازوا بلقب أبطال العالم لصالح منتخب البرازيل عام 2002.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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