المواجهة النارية.. تعرف على موعد مباراة “نهائي كأس مصر” بين الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة لها بالتفصيل

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم المصرية بصفة عامة وجماهير نادي الأهلي بصفة خاصة مباراة النهائي لبطولة كأس مصر في موسم 2021-2022، وذلك لأهميتها الكبيرة، وكالعادة، فإن مباريات الأهلي وبيراميدز تتميز بالإثارة والندية الممتعة، مما يجعل مباراة النهائي بينهما تعد أكثر إثارة وتشويقًا، وسوف نتعرف على موعد تلك المواجهة النارية وكافة التفاصيل عنها في تلك المقالة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

سيشهد الجميع مواجهة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2021-2022، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023.

وسيكون موعد المباراة الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة مشوقة ومثيرة للغاية بين الفريقين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز؟

سيتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي “كأس مصر” والتي تقام يوم الإثنين 10 إبريل 2023، عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي تحمل حقوق بث المباريات المحلية الحصرية في مصر.

كولر يستكشف نقاط ضعف بيراميدز

حصل مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر على تقرير مفصّل عن أداء فريق بيراميدز في المباريات السابقة في بطولة الدوري المحلي والكونفيدرالية، وذلك من قبل محلل أداء الفريق، لغرض دراسة المنافس وتحليل نقاط قوته.

ويهتم المدرب بتحليل مفاتيح لعب بيراميدز بشكل دقيق، ليتمكن من توضيحها للاعبي الأهلي خلال المحاضرات والجلسات التي سيعقدها معهم في الأيام المقبلة، وذلك لتعطيل تلك المفاتيح في المباراة المقبلة بين الفريقين يوم الاثنين.

وبخصوص مباراة الفوز الأخيرة التي حققها الأهلي على غزل المحلة، أشاد المدرب بأداء اللاعبين الرائع الذين استطاعوا تحقيق فوز كبير رغم التحديات التي واجهوها بعد الفوز الكبير السابق على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.