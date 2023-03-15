“المواجهة النارية بين ريال مدريد وليفربول”.. ماذا قدم الفرعون المصري امام الفرق الاسبانية؟

اليوم الأربعاء، سوف يتولى النجم المصري محمد صلاح قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة شديدة الصعوبة أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك على أرضية ملعب “سانتياجو برنابيو”، وسوف نتعرف في السطور التالية تم موعد تلك المواجهة النارية التي هي ليست الأولي حيث تقابلا الفريقين عدة مرات سابقة بقيادة الفرعون المصري، وارقام صلاح أمام الفرق الاسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ستقام مباراة الريال ضد ليفربول اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسوف يتم بثها على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ملعب الأنفيلد، وهي كانت إحدى كبرى مفاجآت دوري أبطال أوروبا، وتمكن محمد صلاح من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى خلال 20 مباراة خاضها ضد الأندية الإسبانية.

ارقام محمد صلاح ضد الفرق الاسبانية

يستعرض التقرير التالي إحصائيات محمد صلاح في مبارياته الـ20 ضد الأندية الإسبانية، قبل مواجهة فريقه ليفربول ضد ريال مدريد، وتتضمن الأرقام التالية:

لعب 20 مباراة.

حقق 5 انتصارات.

سجل 5 أهداف.

قدم 4 تمريرات حاسمة (أسيست).

تعادل في 4 مباريات.

خسر في 11 مباراة.

ريال مدريد وليفربول

يعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر مواجهة لمحمد صلاح في البطولات الأوروبية، إذ لعب اللاعب ضد الفريق الملكي 7 مرات بقميصي روما وليفربول، حيث خسر في 6 منها وتعادل في مباراة واحدة.

في الموسم الحالي، خاض صلاح مباراة ضد ريال مدريد في مباراة الذهاب، حيث خسر ليفربول بنتيجة 5-2، وسجل صلاح هدفا وصنع الآخر.

وقد لعب صلاح مباراتين ضد برشلونة، الأولى بقميص روما في موسم 2015-2016 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والأخرى بقميص ليفربول في موسم 2018-2019 وخسر فيها الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.

وواجه صلاح أيضاً أتلتيكو مدريد في 4 مباريات، حيث خسر في مباراتين وفاز في مباراتين، كما تعادل في مباراة واحدة.

وخاض صلاح 4 مباريات ضد إشبيلية، بواقع مبارتين مع فيورنتينا، حيث خسر في المبارتين مع فيورنتينا في نصف نهائي موسم 2014-2015، وسجل هدفًا في التعادل مع ليفربول بهدفين لكل منهما في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما تعادل مع إشبيلية في مباراة وفاز في مباراة واحدة.

وتفوق صلاح على فياريال 3 مرات، حيث سجل 4 أهداف دون رد في مباراة واحدة بقميص روما في بطولة الدوري الأوروبي 2016-2017، وفاز مع ليفربول بنتيجة 2-0 و3-2 في نصف نهائي النسخة الحالية وصنع هدفًا في كل مباراة.