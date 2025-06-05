المواجهة الأولى لأنشيلوتي.. موعد مباراة الإكوادور والبرازيل والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

يلعب منتخب البرازيل مباراة غاية في الأهمية ضد الإكوادور فجر غد الجمعة، على ملعب “مونومينتال بنك بيتشينشا”، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

موعد المباراة المرتقبة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة البرازيل ضد الإكوادور الساعة الثانية فجر الجمعة، بتصفيات مونديال 2026، وتذاع على قناتي SSC HD1 وSSC HD5.

ويتابع عشاق المنتخب البرازيلي حول العالم أول ظهور رسمي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراة الإكوادور، بعد تولي تدريب السامبا رسميًا حتى مونديال 2026.

ويقع منتخب البرازيل في المركز الرابع في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 21 نقطة جمعهما من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم على الترتيب.

مباراة الإكوادور ضد البرازيل

وسجل منتخب السيلساو 20 هدفًا داخل شباك منافسيه في 14 مباراة بمشوار تصفيات المونديال، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

ويرغب السامبا بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز من أجل خطف وصافة جدول ترتيب تصفيات كأس العالم من منتخب الإكوادور.

بينما يتواجد منتخب الإكوادور في المركز الثاني بجدول ترتيب تصفيات المونديال، برصيد 23 نقطة، حصدهما من 7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين، وبفارق نقطتين عن كل من أوروجواي والبرازيل وباراجواي.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 31 نقطة جمعهما من 10 انتصارات وتعادل و3 هزائم.