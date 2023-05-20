المهندس خالد مرتجي يواصل تصريحاته المستفزة | واستخدام لفظ “حطه صح” للمرة الثالثة في الإعلام المصري

بعد نهاية مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0 وبمجموع المبارتين 4-0 وتأهل الأهلي الى المباراة النهائية في انتظار أحد المنافسين ( الوداد أو صن داونز )، استضاف الاعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي وأطلق المهندس “مرتجي” عدة تصريحات كان من أبرزها “أن النادي الأهلي هو الذي يُسعد جموع الشعب المصري، وأن النادي الأهلي ثلاث أرباع لاعبي منتخب مصر من النادي الأهلي، فلابد أن تنظر وزارة الشباب والرياضة الى النادي الأهلي وتدعمه كما تدعم أندية أخرى”.

:”محتاجين من وزارة الرياضة تبص للأهلي شوية زي ما بتبص للأندية الثانية، النادي الأهلي النهاردة بيفتح الفرع الرابع ومحتاجين دعم، وزير الشباب والرياضة زي ما بيبص لنادي تاني لازم يبص للنادي الأهلي، النادي عاوز يعمل بيسين وعاوز يخدم أعضاء، النادي الأهلي عاوز يعمل حاجات كتير، الاهلي يمر بأزمة مالية زي مصر، بل لابد أن وزارة الشباب تفكر انه ازاي يساعد النادي الأهلي لمصلحة لمصر، لأن الناي الأهلي هو مصدر سعادة مصر، النادي الأهلي عليه مصاريف كتير أوي وهناك أزمة الدولار فلابد من الدولة أن تساعد الأهلي، النادي الأهلي مفخرة مصر كلها”

وأعقب خالد مرتجي تصريحاته عقب حديث عمرو أديب ” انتو بتصرفوا كتير، وفروا الـ 2 مليون دولار بتوع كهربا وخليه يروح يشوف حاله في حته تانية مش لازم كهربا يعني، وسط ضحكات من عمرو أديب وكان رد المهندي خالد مرتجي :

بقلك ايه ياعمرو، شفت الكورة اللي كهربا حطها، حطها صح، حطها حلو أوي، حطها صح جداً، حطها حاجة جميلة جداً

وهو تصريح غريب أثار استفزاز الكثيرين ولايجب أن يصدر من مسؤول له شأنه وله تقديره واحترامه بالأخص وهو يتحدث عبر شاشة يشاهدها الملايين، وهذا اللفظ يُعيد للأذهان اصرار بعض الإعلاميين في تناول هذا اللفظ الذي كان يحمل اساءة في الهتاف الشهير الذي ردده كهربا مع جمهوره عقب أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري في يناير 2023 والذي على إثره تم ايقافه ( 12 مباراة مع وقف التنفيذ )، فالكابتن أحمد بلال أيضاً على قناة النادي الأهلي كرر هذا اللفظ بطريقة سيئة حيث قال بعد احدى مباريات الأهلي والتي سجل بها كهربا ( كهربا حط الكورة صح، النهارده حطها حلو أوي، وكان ممكن كهربا يحط تاني أسهل من اللي حطه الأولاني وهو يقصد التلميح الى هتاف كهربا المُسئ )، وكذلك الاعلامي مدحت شلبي بعد أن سجل معلول هدف الاهلي الوحيد في السوبر المصري أمام بيراميدز، كرر اللفظ ( علي معلول حط الكورة جوا الجون ).

فماهي الرسالة التي يريدون توجيهها من استخدام وتكرار هذا اللفظ، والذي يحمل معنى سئ ولايصح أن يصدر من اعلاميين ومسؤولين، وبالتأكيد لايوجد قانون يعاقب على استخدام هذا اللفظ ولكن استخدامه وتكراره يحمل في طياته نوايا وايحاءات لاتليق، وانتشرت الكثير من الفيديوهات والتي تُسمى ( تحفيل ) حيث تم استخدام هذه العبارات على لسا الكابتن أحمد بلال والاعلامي مدحت شلبي وأخيراً المهندس خالد مرتجي

شاهد تصريحات خالد مرتجي عبر برنامج الحكاية من تويتر