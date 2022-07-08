المهاجم الأرجنتيني ديماريا يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

انتهى عقد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم، وأعلن اللاعب عن رغبته في الرحيل وتجربة رحلة جديدة مع فريق أخر، وقدم اللاعب الأرجنتبيني مستوى هائلاً مع الفريق الباريسي حصل خلالها على عدد من البطولات مع الفريق الفرنسي حيث أحرز هذا العام بطولتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ديماريا يقترب من الإنضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي

وكشفت مصادر أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وصل إلى الأراضي الإيطالية للخضوع للكشف الطبي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وأكدت صفحة النادي أن اللاعب ديماريا وصل إلى إيطاليا حيث رصد الموقع الرسمي لحظة وصوله، ومن المتوقع أن يتم إعلان النادي عن الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة، ووصل اللاعب الأرجنتيني على متن طائرة خاصة صباح اليوم الجمعة.

مشوار ديماريا مع نادي باريس سان جيرمان

وقضى اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فترة طويلة مع الفريق الفرنسي حقق خلالها عدد كبير من البطولات سواءاَ الدوري المحلي أو كأس فرنسا، وتغير عدد من المدربين ورحل أخرون وتبقى قيمة اللاعب الأرجنتيني محفوظة لدى النادي الباريسي، حيث لعب أخر فترة مع لاعبين كبار أمثال ليونيل ميسي رفيقه الأرجنتيني قادماً من برشلونة الإسباني، كما تأكد بقاء اللاعب كيليان مبابي في النادي الباريسي بعد مفاوضات شاقة، مع بقاء اللاعب البرازيلي نيمار جونيور حيث يأمل الفريقي الباريسي في حصد أول بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن الفريق.