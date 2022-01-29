المنتخب لو كسب هدبح عجل : بالفيديو ابرهيم فايق يراهن احد المشجعين على الهواء مباشرة

في حدث نادر حدث أمس في حلقه برنامج جمهور التالته والذي يقدمه الإعلامي ابرهيم فايق على قنا اون تايم أسبورت قال أحد مشجعين منتخب مصر انه سيقدم رساله دعم لاعبين منتخب مصر وفي حال فوز منتخب مصر أمام منتخب المغرب في دور الثمانية من بطوله كأس الأم الأفريقية سيقوم بذبح عجل

يذكر أن يواجه منتخب مصر منتخب المغرب في دور الثمانية من بطوله كأس الأمم الأفريقية وستقام المباراة غدآ الأحد في تمام الساعه الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة علي شبكة قنوات بين سبورت ويسعى المنتخب المصري للفوز في المباراة والصعود إلى دور نصف النهائي وإسعاد جماهيره