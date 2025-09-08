المنتخب اليمني يفوز على عُمان ويتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت سن 20 عاما

تمكن المنتخب اليمني للشباب من صناعة مجدا كرويا جديدا بفوزه الثمين على منتخب عُمان 2-0، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور النهائي ويقابل المنتخب السعودي الشاب في مدينة أبها التي تستضيف هذه النسخة الأولى من البطولة.

بدأت المباراة بحضور جماهيري غفير للأحمر الشاب، مما زاد المباراة لهيبا وحماسة جعلت اللاعبين يشعلون المباراة ويصنعون الهجمات المثيرة للتشجيع أكثر وأكثر.

أنهى المنتخب اليمني الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف للا شئ بأقدام محمد البرواني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يختم النجم زيد الجراش الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 99 بهدف ثاني، لينهي المباراة لصالحه.

وأما عن المنتخب العُماني الذي دخل المباراة بأجواء نفسية وحماسية قوية للغاية، حيث ظهر في بداية المباراة بمظهر القوي منذ الدقائق الأولى للقاء، وكان أكثر سيطرة على منطقة منتصف الملعب، وفي المقابل كان اليمن يلعب بحذر وسط دفاعات محكمة في ظل هجمات مرتدة سريعة.

وفي الشوط الثاني كانت المحاولات كثيرة من الشباب العُماني، لكنها باءت بالفشل جميعها.

موعد مباراة السعودية واليمن

يستعد منتخبا اليمن والسعودية لخوض مباراة من العيار الثقيل في نهائي كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عاما، وستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، في ظل توقعات بحضور جماهيري ضخم من كلا الفريقين.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده للدور النهائي بعد فوزه على نظيره العراق بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة جدا على نفس الملعب يوم الأحد.