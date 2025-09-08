أخبار الرياضة

المنتخب اليمني يفوز على عُمان ويتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت سن 20 عاما

أحمد مراد

تمكن المنتخب اليمني للشباب من صناعة مجدا كرويا جديدا بفوزه الثمين على منتخب عُمان 2-0، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور النهائي ويقابل المنتخب السعودي الشاب في مدينة أبها التي تستضيف هذه النسخة الأولى من البطولة.

بدأت المباراة بحضور جماهيري غفير للأحمر الشاب، مما زاد المباراة لهيبا وحماسة جعلت اللاعبين يشعلون المباراة ويصنعون الهجمات المثيرة للتشجيع أكثر وأكثر.

أنهى المنتخب اليمني الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف للا شئ بأقدام محمد البرواني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يختم النجم زيد الجراش الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 99 بهدف ثاني، لينهي المباراة لصالحه.

وأما عن المنتخب العُماني الذي دخل المباراة بأجواء نفسية وحماسية قوية للغاية، حيث ظهر في بداية المباراة بمظهر القوي منذ الدقائق الأولى للقاء، وكان أكثر سيطرة على منطقة منتصف الملعب، وفي المقابل كان اليمن يلعب بحذر وسط دفاعات محكمة في ظل هجمات مرتدة سريعة.

وفي الشوط الثاني كانت المحاولات كثيرة من الشباب العُماني، لكنها باءت بالفشل جميعها.

موعد مباراة السعودية واليمن

يستعد منتخبا اليمن والسعودية لخوض مباراة من العيار الثقيل في نهائي كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عاما، وستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، في ظل توقعات بحضور جماهيري ضخم من كلا الفريقين.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده للدور النهائي بعد فوزه على نظيره العراق بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة جدا على نفس الملعب يوم الأحد.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.