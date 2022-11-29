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المنتخب المكسيكي يطلب الكبسة السعودي قبل مواجهة الصقور الخضر في مونديال قطر 2022

مصطفى أبو حجازي

قامت بعض التقارير الصحفية بالتأكيد على أن المنتخب المكسيكي طلب من اللجنة المنظمة للمونديال تناول بعض الأكلات السعودية الشهيرة والتي منها ” الكبسة “، وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بالجولة الأخيرة والحاسمة للمنتخبات المتأهلة عن المجموعة الثالثة. 

المنتخب المكسيكي يطلب الكبسة السعودي قبل مواجهة الصقور الخضر في مونديال قطر 2022

وجاء السبب وراء طلب الأكلات السعودية وبالأخص الكبسة، وذلك لاعتقاد المنتخب المكسيكي بأنها هي السبب وراء قوة لاعبي المنتخب السعودي وطاقتهم الكبيرة في أرضية الملعب والتي تمكنهم من إكمال ال 90 دقيقة بمنتهى القوة والحماس. 

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ويلعب المنتخب المكسيكي ضد المنتخب السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، ويحتاج المنتخب المكسيكي للفوز بنتيجة كبيرة لضمان التأهل للدور القادم، حيث تتواجد المكسيك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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