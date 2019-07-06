المنتخب المصري يودع البطولة الأفريقية في ثاني مفاجآت دور ال 16

إنطلقت الليلة رابع مباريات دور ال 16 بين المنتخب المصري متصدر المجموعة الأولى ونظيره المنتخب الجنوب أفريقي ثالث المجموعة الرابعة حيث تمكن منتخب جنوب أفريقيا من إقصاء المنتخب المصري بهدف دون رد في الدقيقة ’85 بقدم اللاعب ” ثيمبنكوسي لورتش ” ولم يستطع المنتخب المصري من إحراز هدف التعادل بالرغم من الفرص المتتالية ليلحق بالمنتخب المغربي مخيباً جميع التوقعات.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية.

بالرغم من تحقيق المنتخب المصري العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بدور المجموعات إلا أنه يسقط الليلة أمام منافسهُ منتخب جنوب افريقيا بهدف دون رد، بدأت المباراة بمنتهي القوة والحماسة إستحوذ على زمامها المنتخب المصري منذ بدايتها نجح فيها لاعبو المنتخب القومي من الوصول لمرمى المنافس عدداً من المرات كان أبرزها كرة اللاعب محمود تريزيجيه ولكنه فشل في إحرازها، وبالرغم من الضغط المتكرر على مرمي منتخب جنوب أفريقيا إلا أنه نجح في الوصول لمرمى المنتخب المصري بعدة تسديدات متتالية نجح في إنقاذها حارس المرمى محمد الشناوي لينتهي الشوط الأول بهذه بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني تضائل مستوى المنتخب المصري بشكل ملحوظ ليصبح منتخب جنوب أفريقيا أكثر خطورة، ويتوالى مسلسل تضيع الفرص ليضيع اللاعب ترزيجيه هدف محقق أخر من أسيست رائع أخر بقدم اللاعب محمد صلاح، ومع الدقيقة ’85 إستقبلت الشباك المصرية الهدف الأول لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليودع المنتخب المصري البطولة مبكراً وصعود المنتخب الجنوب افريقي لمواجهة منتخب جنوب نيجيريا بدور الثمانية.