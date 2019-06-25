المنتخب الكاميروني يحبط غينيا بيساو بهدفين في كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب الكاميرون انتصاراً على غينيا بيساو بهدفين مساء يوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية, وذلك في مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقي.

بدأت مبارات الكاميرون وغينيا بمحاولات ضغط متبادلة بين الفريقين, وذلك قبل تراجع المنتخب الغيني إلى الدفاع وزيادة ضغط الكاميرون التي جاءت إلى مصر للدفاع على لقبها في 2017.

حصد منتخب الكاميرون 3 نقاط في مشوار البطولة, وذلك للحصول على صدارة المجموعة, أما بالنسبة لمباراة لغانا وبنين اللذان, فستكون مساء يوم الثلاثاء.

ملخص المباراة

كانت البداية متكافئة بين الفريقيين في حين اعتماد غينيا على الدفاع المتقدم, وذلك ليقابله الكاميرون بتمريرات طولية بغية ضرب الخط الدفاعي سريعًا, حيث ان واحدة من التمريرات الطويلة التي مرت من دفاع غينيا قد مرت إلى باسوجوج الذي بات منفردًا في المرمى, لكن المشكلة كانت في تصويبه للكرة في العارضة في الدقيقة الخامسة من اللقاء.

ومن ثم ردت غينيا في الدقيقة 12 من المباراة بتصويب ركلة لتخرج من منطقة الجزاء عن طريق جوميس, وذلك لتمر أعلى عارضة أونانا بقليل, ثم تلقّى في الدقيقة 20 نجادو كرة عرضية من ركلة ركنية, ليحولها برأسه إلى مرمرى المنتخب الغيني لترتطم بالدفاع وتتوجه سهلة إلى الحارس, وذلك وسط مطالبات كاميرونية باحتساب ركلة جزاء.

وبعد مرور 4 دقائق كاد ان يسجل أنجويسا الهدف الأول بعد كرة قد مهدت له حدود منطقة الجزاء, ليصوبها تصويبة قوية وتمر من جانب القائم الأيمن لمرمى نانديز, حيث جائت فرصة كاميرونية جديدة في الدقيقة 35, بعد الكرة العرضية إلى تشاكونتي الذي حولها رأسية رائعة, ولكن حارس المنتخب الغيني قد نجح في صدّها ليحافظ على نظافة شباكة من الأهداف.

كاد المنتخب الغيني ان يباغت المنتخب الكاميروني في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية سيئة أخطأ أونانا في تقديرها، وذلك لتمر من أمام بيكويتي الذي تسلمها وصوبها في أقدام المدافعين المتكتلين أمام المرمى الخالي, حيث ظلت محاولات الكاميرون مستمرة عن طريق التصويبات بعيدة المدى, وذلك بعد ان أطلق أنجويسا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لتمر بعد ان اطلقها على العارضة.

كان هناك هجمة مباغة جديدة لمنتخب غينيا في الدقيقة 63, بعد ان اطلق ماني تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة أونانا بقليل, حيث ادرك الكاميرون هدف التقدم بعد معاناة في الدقيقة 66, وذلك بعد ان تلقى بانانا كرة عرضية من ركلة ركنية, لتتحول بالرأس وتصبح داخل شباك غينيا.

وشهدت تسجيل منتخب الكاميرون للهدف الثاني عد خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 69, بعد ان قام المدافع بإعادة الكرة إلى باوكين الذي لم يجد صعوبة في إيداعها بالمرمى, كما كاد لوبيس أن يسجل هدفاً للمنتخب الغيني في الدقيقة 89, بعد أن تلقى عرضية مرت من الدفاع, ليلعبها بالقدم من أمام المرمى مباشرة لتمر من جوار القائم الأيمن لأونانا.

كان تشكيل الكاميرون: أونانا، بانانا، نجادو، أوينجو، تشاكونتي، أنجويسا، دجوم، ماندجيك، باسوجوج، موتينج، توكو.

وكان تشكيل غينيا بيساو: نانديز، كاساما، سيلفا، سوارس، كاندي، لوبيس، جوميس، ماني، ميندي، توني سيلفا “لاعب الاتحاد”، بيكويتي سيلفا.

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