المنتخب السعودي يودع كأس العالم 2022 قطر بأداء مشرف والأرجنتين وبولندا إلى دور ال 16 في المونديال

انتهى اللقاء الذي جمع المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي، على ملعب استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 قطر، المجموعة الثالثة “ج”، اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، بفوز منتخب المكسيك على منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف.

وسجل الهدف الأول لمنتخب المكسيك، المهاجم هنري مارتن ميكس، صاحب الـ 30 عاما، في الدقيقة 47.

وتمكن لاعب الوسط لويس تشافيز، صاحب ال 26 عاما، من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب المكسيك، في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 95، سجل لاعب الوسط، سالم الدوسري، صاحب الـ31 عاما، هدفا لمنتخب السعودية في شباك منتخب المكسيك.

منتخب السعودية ومنتخب المكسيك يودعان بطولة كأس العالم 2022 قطر

وبهذه النتيجة ودع المنتخب السعودي، بطولة كأس العالم 2022 قطر، بأداء مشرف، رغم الغيابات التي ضربت الفريق، حيث فاز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين، في مباراة السعودية الافتتاحية بدور المجموعات، بهدفين مقابل هدف، في لقاء تفوق فيه “الأخضر”، فنيا وذهنيا، ثم ظهر منتخب السعودية أمام منتخب بولندا بأداء قوي، رغم فوز بولندا بهدفين دون رد، وأهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء في اللقاء.

كما ودع منتخب المكسيك بطولة كأس العالم 2022 قطر، وصعد منتخب الأرجنتين، ومنتخب بولندا إلى دور ال 16 بكأس العالم 2022 قطر.

وقدم المنتخب السعودي مباراة قوية أمام منتخب المكسيك، وبشكل عام ظهر “الأخضر”، في مونديال 2022 قطر، بأداء قوي في جميع مبارياته.

الأرجنتين وبولندا إلى دور ال 16 بكأس العالم 2022 قطر

ويمتلك منتخب الأرجنتين 6 نقاط، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره منتخب بولندا، بهدفين دون رد، ويتصدر “راقصو التانجو”، ترتيب المجموعة الثالثة “ج”، بمونديال قطر 2022، ويليه منتخب بولندا، برصيد 4 نقاط، ثم منتخب المكسيك برصيد 4 نقاط، ويصعد منتخب بولندا على حساب منتخب المكسيك، حيث تساوى المنتخبان في النقاط وإحراز الأهداف بهدفين لكلاهما، ولكن استقبل منتخب المكسيك 3 أهداف، بينما استقبل منتخب بولندا هدفين.