أخبار الرياضة

المنتخب السعودي يودع كأس العالم 2022 قطر بأداء مشرف والأرجنتين وبولندا إلى دور ال 16 في المونديال

خالد عبد الناصر السعداوي

انتهى اللقاء الذي جمع المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي، على ملعب استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 قطر، المجموعة الثالثة “ج”، اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، بفوز منتخب المكسيك على منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف.

المنتخب السعودي يودع كأس العالم 2022 قطر بأداء مشرف والأرجنتين وبولندا إلى دور ال 16 في المونديال 1 30/11/2022 - 11:50 م

وسجل الهدف الأول لمنتخب المكسيك، المهاجم هنري مارتن ميكس، صاحب الـ 30 عاما، في الدقيقة 47.

بالصور.. السعودية تودع كأس العالم بالخسارة من المكسيك

أهداف السعودية والمكسيك
أهداف السعودية والمكسيك

وتمكن لاعب الوسط لويس تشافيز، صاحب ال 26 عاما، من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب المكسيك، في الدقيقة 52.

أهداف السعودية والمكسيك
أهداف السعودية والمكسيك

وفي الدقيقة 95، سجل لاعب الوسط، سالم الدوسري، صاحب الـ31 عاما، هدفا لمنتخب السعودية في شباك منتخب المكسيك. 

هدف سالم الدوسري في المكسيك
هدف سالم الدوسري في المكسيك

منتخب السعودية ومنتخب المكسيك يودعان بطولة كأس العالم 2022 قطر 

وبهذه النتيجة ودع المنتخب السعودي، بطولة كأس العالم 2022 قطر، بأداء مشرف، رغم الغيابات التي ضربت الفريق، حيث فاز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين، في مباراة السعودية الافتتاحية بدور المجموعات، بهدفين مقابل هدف، في لقاء تفوق فيه “الأخضر”، فنيا وذهنيا، ثم ظهر منتخب السعودية أمام منتخب بولندا بأداء قوي، رغم فوز بولندا بهدفين دون رد، وأهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء في اللقاء. 

من لقاء السعودية والمكسيك - من حساب المنتخب السعودي على تويتر
من لقاء السعودية والمكسيك – من حساب المنتخب السعودي على تويتر

كما ودع منتخب المكسيك بطولة كأس العالم 2022 قطر، وصعد منتخب الأرجنتين، ومنتخب بولندا إلى دور ال 16 بكأس العالم 2022 قطر. 

السعودية والمكسيك
السعودية والمكسيك

وقدم المنتخب السعودي مباراة قوية أمام منتخب المكسيك، وبشكل عام ظهر “الأخضر”، في مونديال 2022 قطر، بأداء قوي في جميع مبارياته. 

السعودية والمكسيك
السعودية والمكسيك

الأرجنتين وبولندا إلى دور ال 16 بكأس العالم 2022 قطر 

ويمتلك منتخب الأرجنتين 6 نقاط، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره منتخب بولندا، بهدفين دون رد، ويتصدر “راقصو التانجو”، ترتيب المجموعة الثالثة “ج”، بمونديال قطر 2022، ويليه منتخب بولندا، برصيد 4 نقاط، ثم منتخب المكسيك برصيد 4 نقاط، ويصعد منتخب بولندا على حساب منتخب المكسيك، حيث تساوى المنتخبان في النقاط وإحراز الأهداف بهدفين لكلاهما، ولكن استقبل منتخب المكسيك 3 أهداف، بينما استقبل منتخب بولندا هدفين.

ميسي يهدر ركلة جزاء لمنتخب الارجنتين من مباراة الأرجنتين وبولندا
ميسي يهدر ركلة جزاء لمنتخب الارجنتين من مباراة الأرجنتين وبولندا
Avatar of خالد عبد الناصر السعداوي
خالد عبد الناصر السعداوي

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.

اترك تعليقاً