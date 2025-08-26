المنتخب السعودي يترقب مواجهات الحسم أمام إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الأخضر المقام في التشيك؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة على الصعيد الدولي حيث تضم القائمة نخبة من أبرز لاعبي الدوري المحلي والمحترفين في الخارج، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز جاهزية الفريق واختبار التكتيكات المختلفة أمام منافسين أوروبيين، ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد شاملة يسعى خلالها رينارد لتجربة التشكيلات الجديدة ومدى الانسجام بين اللاعبين قبل خوض المباريات الرسمية المقبلة.

رينارد يحضر الأخضر لمعسكر التشيك

من المتوقع أن يعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد خلال الأسبوع الحالي قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى المعسكر الخارجي في التشيك بداية سبتمبر القادم تزامنًا مع أيام «الفيفا»، كما يأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج التحضيري لمباريات المنتخب في الفترة المقبلة؛ إذ يسعى الجهاز الفني لاختبار العناصر الأساسية والاحتياطية ومدى انسجام اللاعبين مع بعضهم البعض قبل المواجهات الرسمية الهامة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

من الجدير بالذكر أن الأخضر يخوض خلال المعسكر مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب مقدونيا يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل الساعة 6:00 مساءً على استاد فيكتوريا زيزكوف، والثانية ضد منتخب التشيك يوم الاثنين 8 من الشهر نفسه الساعة 8:15 مساءً على ملعب مالتشوفيسكا في مدينة هرادتس كرالوفة حيث تأتي هذه المباريات ضمن خطة الجهاز الفني لاختبار التشكيلات والتكتيكات المختلفة وتجربة اللاعبين في أجواء المباريات الخارجية بما يعزز جاهزيتهم للمواجهات الرسمية المقبلة.

مواجهات الأخضر بالملحق الآسيوي

يستعد الأخضر بعد العودة من المعسكر الأوروبي لخوض مباراتين حاسمتين على ملعب الإنماء بجدة حيث يواجه إندونيسيا يوم الأربعاء 8 أكتوبر الساعة 8:15 مساءً تليها مواجهة العراق يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الساعة 10:30 مساءً، وتأتي هذه المباريات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كذلك من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي ظهر الأحد القادم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى جمهورية التشيك للانخراط في المعسكر الخارجي استعدادًا للمباريات الودية والتحضيرية بما يضمن تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.