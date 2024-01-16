المنتخب السعودي: ميدو يفتح النار على مانشيني قبل انطلاق المشوار الآسيوي

شهدت الساعات القليلة الماضية هجومًا شرسًا من لاعب الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، والإعلامي الحالي تجاه المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وكان مانشيني قد كشف بالأمس الإثنين، في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وعمان، عن أسباب استبعاد ستة لاعبين منهم قائد الهلال سلمان الفرج، حيث أكد أن عددًا منهم لا يريد تمثيل الأخضر في البطولات القارية والدولية.

ورد سلمان الفرج على مانشيني بقوة، حيث طالب الاتحاد السعودي بضرورة تحويل المدرب الإيطالي للتحقيق، مشيرًا إلى أنه شكك في وطنية اللاعبين، وهذا الأمر يرفضه أي سعودي.

ميدو يفتح النار على مانشيني

في سياق متصل، كتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “x” حاليًا و “تويتر” سابقًا: “صباح الخير، مانشيني بالتأكيد كتب نهايته مع الأخضر السعودي، مع احترامي الكبير لمسيرته ك لاعب ومدرب صاحب تاريخ كبير ولكن لا يمكن أن يكون اللاعبين بهذه السذاجه”.

وأردف مدرب الزمالك السابق تصريحاته: “طبعًا هناك صعوبة كبيرة في أن يقول أي لاعب في العالم بصراحة للمدرب سأنضم فقط إذا شاركت أو أريد أن أشارك في المباريات الرسمية فقط”.

وأضاف:” من المحتمل أن يُظهر أي لاعب هذا الإحساس أو يوصل رسالة إلى المدرب تفيد بهذا المعنى، حيث من الممكن أن يتقاعس في المران والتدريبات لكن أن يقولها صراحة فلا يمكن حتى أن يصرح بذلك لزملائه ولو على مستوى التهريج”.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية أمام نظيره العماني، في المواجهة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.