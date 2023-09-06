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المنتخب السعودي الأولمبي ينطلق بفوز مهم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

نورهان محمد حمزة

بدأ المنتخب السعودي الأولمبي رحلته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا “قطر 2024” بفوز مهم على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 في المجموعة العاشرة، وأُقيمت المباراة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

المنتخب السعودي الأولمبي ينطلق بفوز مهم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي - مصدر الصورة " موقع الشرق الأوسط" تعديل الكاتبة نورهان من موقع " نجوم مصرية"

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تفوقت منغوليا بهدف مبكر من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، ولكن المنتخب السعودي تمكن من تحقيق التعادل في الدقيقة 87 عن طريق لاعبه مصعب الجوير، وفي

الوقت القاتل، سجل عبد الله رديف هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، وأضاف محمد مران الهدف الثالث بعده بوقت قصير.

تتألف مجموعة المنتخب السعودي الأولمبي، الذي يُشرف عليه المدرب سعد الشهري، من منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا، وتقام المباريات التأهيلية في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2023.

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نورهان محمد حمزة

أهوى الكتابة والتدوين في العديد من المجالات، فخورة بكوني كاتبة في مجلة نجوم مصرية.

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