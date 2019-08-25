المنتخب الأمريكي لكرة السلة يعد هو المنتخب رقم واحد في العالم لهذه اللعبة منذ سنوات طويلة حيث أنه يعد من أكثر المنتخبات التي تمكنت من تحقيق ألقاب في كرة السلة، وذلك لأنه يمتلك الدوري الأقوى في العالم ويمتلك مشاهير هذه اللعبة.

وفي مفاجأة غير متوقعة تمكن المنتخب الاسترالي من إنهاء سلسلة انتصارات المنتخب الأمريكي الذي تمكن من تحقيق 78 انتصار بدون أي هزيمة في منافسات كرة السلة، حيث تمكن المنتخب الاسترالي من تحقيق انتصار بنتيجة 98/ 94 وذلك في المباراة الودية التي اقيمت في ملبورن ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم الذي سوف يقام في الصين.

واقيمت المباراة وسط عدد كبير من الجماهير الذي تخطي 52 ألف مشجع حيث أن هذه الهزيمة التي مني بها المنتخب الأمريكي لكرة السلة تعد هي الهزيمة الأولى منذ ما يقرب من 13 عام.

الهزيمة الأولى للمنتخب الأمريكي لكرة السلة

هزيمة المنتخب الأمريكي لكرة السلة على يد المنتخب الاسترالي تعد هي الهزيمة الأولى منذ عام 2006 في بطولة كأس العالم عندما خسر المنتخب الأمريكي أمام المنتخب اليوناني في الدور قبل النهائي، ولكن بعد ذلك تمكن من الحصول على الميدالية البرونزية ثم تمكن من الفوز بالعديد من الألقاب مثل بطولة كأس العالم وألقاب الأولمبياد.

كما أن هذا الانتصار للمنتخب الاسترالي على المنتخب الأمريكي يعد هو الانتصار الأول بعد إلتقاء المنتخبين 26 مرة منذ عام 1964 حيث تمكن المنتخب الاسترالي من العودة مرة أخرى إلى اللقاء بعد أن كان متأخر بفارق 10 نقاط في الشوط الأول.

ويعد المنتخب الاسترالي من أقوى المنتخبات في كرة السلة في الوقت الراهن حيث أنه تمكن من تحقيق المركز الرابع في أولمبياد ريو 2016 فهو يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في الدوري الأمريكي للمحترفين.

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