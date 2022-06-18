المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2022

تنطلق منافسات كاس العالم 2022 في نوفمبر المقبل وتتنافس 32 من أقوى منتخبات الكوكب على اللقب الأغلى في العالم، تعتبر بطولة كأس العالم البطولة الرياضية الأبرز في العالم ويتم تنظيمها كل 4 سنوات في بلد مختلف، حمل المنتخب الفرنسي لقب بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا عام 2018 ولا يزال الديوك من بين أبرز المرشحين لنيل اللقب العالمي في قطر، إليك أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

رشح العديد من النجوم العالميين ومن بينهم كارلوس بويول نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا سابقاً عدة منتخبات للفوز بلقب كاس العالم 2022 وبالاستناد الى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبين فنجد أن توقعاتهم وتحليلاتهم بها شيء من المنطق، رشح النجم الاسباني كارلوس بويول 4 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 2022 وقال إن منتخب البرازيل يأتي ضمن قائمة مرشحيه لنيل اللقب العالمي، أكد بويول أن منتخب البرازيل هو منتخب البرازيل وأن قدراته الفنية تؤهله للفوز باللقب بالطبع كما أشار الى أن هنالك لاعبين رائعين في منتخب البرازيل.

جاء منتخب الأرجنتين كثاني المرشحين في قائمة بويول حيث قال الأسطورة الكتالونية أن آداء المنتخب الأرجنتيني تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأنه بات قادراً على المنافسة على لقب مثل لقب كاس العالم وقال أيضاً بأن فوز راقصي التانغو على بطل أوروبا في مسابقة الفيناليسما قد يعطيهم أملاً في الفوز بالبطولة، جاء منتخب اسبانيا الذي توج معه اللاعب ببطولة كاس العالم 2010 بين المرشحين لكنه لم يعطه الأفضلية بسبب وجود الكثير من اللاعبين الذين يفتقرون للخبرة في صفوف الماتادور وقال إن منتخب فرنسا حامل اللقب هو الأكثر حظاً في التتويج لما يملكه من قدرات فنية رائعة ولاعبين مؤهلين، أشار بويول أيضاً الى أن هذه النسخة المونديالية فريدة ومختلفة من بقية النسخ السابقة لكونها تأتي في فصل الشتاء أي في منتصف الموسم الكروي وليس في نهايته كما هو معتاد.

ورشح اللاعب الأرجنتيني لياندرو بارادايس لاعب خط وسط باريس سان جيرمان منتخب فرنسا ايضاً للفوز باللقب وقال إنه هو الأوفر حظاً بجانب منتخبات أخرى مثل إنجلترا والأرجنتين والبرازيل وألمانيا، ويبدو أن هنالك اجماع على كون المنتخب الفرنسي هو البطل المحتمل لكاس العالم حيث تكهن موقع “The Analyst” الأمريكي المتخصص بتحليل البيانات أيضاً بكون منتخب فرنسا هو بطل العالم المقبل، منح الموقع أيضاً كل من البرازيل واسبانيا وانجلترا وبلجيكا فرصاً قوية للمنافسة على لقب المونديال، رشح مدرب منتخب اسبانيا لويس انريكي كل من الأرجنتين والبرازيل للفوز باللقب قائلاً أنهما منتخبان متطوران ويختلفان عن بقية المنتخبات المشاركة، استبعد انريكي المنتخب الاسباني الذي يقوده عن منصة التتويج وقال أن المنتخب سيواجه ضغوطاً كبيرة وعليه التعامل معها.

حظوظ المرشحين:

يعتبر منتخب فرنسا أحد أقوى منتخبات العالم في الوقت الحالي ولديه عدد كبير من النجوم اللامعين وأبرزهم كيليان مبابي وكريم بنزيما وجريزمان، تراجع آداء الديوك بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وودعوا بطولة دوري الأمم الأوروبية من دور المجموعات وحلوا في المركز الأخير برصيد نقطتين عقب الخسارة من كرواتيا، لم يستطع أي منتخب الفوز مرتين متتاليتين بلقب كاس العالم باستثناء منتخبي إيطاليا والبرازيل وكانت البرازيل هي آخر من حقق ذلك الإنجاز عام 1962، بالنسبة لمنتخب الأرجنتين فإنه يعتبر مرشحاً قوياً آخر للقب وسبق لمنتخب الأرجنتين خوض 33 مباراة بدون هزيمة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني وبالإضافة لفوز التانغو ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة وتتويجهم بكاس الفيناليسما أمام إيطاليا بطلة أوروبا يعد منتخب الأرجنتين أبرز المرشحين للفوز بالبطولة أما منتخب اسبانيا فسيكون مشواره صعباً يعض الشيء بسبب كثرة العناصر الشبابية في المنتخب والتي تفتقر الى الخبرة في بطولات مثل كأس العالم، يأتي منتخب البرازيل ضمن أبرز المرشحين وكان المنتخب البرازيلي قد حقق نتائجاً مبهرة في السنوات القليلة الماضية وتأهل الى نهائي بطولة كوبا أمريكا مرتين وحقق آداءً جيداً في النسخة الأخيرة في عام 2021 قبل أن يخسر اللقب على حساب الأرجنتين في النهائي.

تمتلك منتخبات أخرى حظوظاً جيدة في الفوز على غرار منتخبات كل من إنجلترا وبلجيكا وهولندا، حققت هذه المنتخبات نتائجاً مبهرة في مسابقة أمم أوروبا الأخيرة وكانت من بين المرشحين البارزين للفوز.