دور 8 امم أفريقيا 2019 أوشك علي الإنتهاء وهو في أيامة الأخيرة حيث تتسابق الدول والمنتخبات المشاركة علية والتي بدء في يوم الجمعة الماضي الموافق 5/7/2019 في أول مباراة تم تحديد توقيتها في تمام الساعة السادسة مساء وهناك العديد من المهووسين به خاصة من عشاق الساحرة المستديرة.

الفرق والمنتخبات المتأهلة لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

منتخب بنين والذي أقصى منتخب المغرب منتخب السنغال، والذي أقصى منتخب أوغندا منتخب نيجيريا، والذي أقصى منتخب الكاميرون منتخب جنوب أفريقيا، والذي أقصى منتخب مصر منتخب مدغشقر، والذي أقصي منتخب الكونغو منتخب الجزائر، والذي أقصى منتخب عينيا بيساو منتخب ساحل العاج، والذي أقصى منتخب مالي منتخب تونس، والذي أقصى منتخب عانا

جدول مباريات دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2019

منتخب السنغال ضد منتخب بنين وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. منتخب ساحل العاج ضد منتخب الجزائر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. منتخب تونس ضد منتخب مدغشقر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكانت تلك المنتخبات المتأهلة لدور 8 أمم أفريقيا 2019 بالإضافة إلي جدول لمواعيد مباريات الثمانية في بطولة امم أفريقيا لعام 2019 يمكنك الإعتماد علي تلك التواريخ في متابعة بطولة امم أفريقيا