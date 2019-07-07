المنتخبات المتأهلة لدور 8 أمم أفريقيا 2019 نهاية مواجهات مباريات دور 16

الأيام تمضى سريعا وأوشك مباريات دور 16 من الانتهاء، بعد أداء اكثر من الرائع من العديد من المنتخبات التي تلعب بفكر وتركيز قبل استخدام القوة، وقد بدا مباريات دور 16 يوم الجمعة الماضي 5/7/2019،من خلال أول مباراة تم تحديد توقيتها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، المباراة التي تم إقامتها على ملعب السلام بين منتخبين المغرب ومنتخب بنين، المباراة التي امتد زمنها للوقت الإضافي، لتحسم من خلال ضربات الجزاء لصالح منتخب بنين، ليكون أول المنتخبات التي وضعت قدمها في دور ربع النهائي دور الثمانية، لتنتظر المباراة القادمة التي تقام في التاسعة مساء لتحديد منافس منتخب بينن في دور 8.

ومن اكبر المفاجئات دور ال16 خروج منتخب المغرب، ومنتخب مصر صاحب الأرض والمنظم للبطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا، في نهاية الشوط الثاني بهدف قاتل لجميع الآمال للجماهير المصرية التي كانت تساند منتخب مصر، في كل مبارياته ولكن هذه كرة القدم تعطي من من يسعى إلى تحقيق هدفة، وأيضا من اكبر المفاجئات خروج منتخب الكاميرون حامل اللقب في البطولة السابقة، بنتيجة 3-2 علي يد منتخب نيجيريا، ومن المنتخبات التي قدمت عرض اكثر من رائع منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب مدغشقر ليخرج من دور 16 بركلات الجزاء 4-2.

أمم أفريقيا 2019 منتخبات المشاركة في دور 8