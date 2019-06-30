أول المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي لدور 16 بطولة أمم أفريفيا 2019

بدآت امس الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريفيا 2019، الجولة التي تتسم بالحسم وتحديد المركز المتأهلة للدور التالي دور 16، فيتم لعب اربع مباريات كل يوم في نفس الوقت، وتكون المباراة التي تلعب في نفس الوقت أيضا لنفس المجموعة حتى لا يتم التلاعب بنتيجة المباراة لصلاح المنتخبات الأخري المشاركة في نفس المجموعة، ويتم جمع مجموع النقاط لجميع مباريات دور المجموعات التي تنقسم إلى ثلاث مباريات يلعبها كل منتخب، يسعى فيها كل منتخب الوصول إلى اكبر عدد من النقاط ليتم تأهله للدور التالي من أدور بطولة أمم أفريفيا 2019، وتنقسم بطولة أمم أفريفيا إلى 5 أدور للوصول إلى كاس البطولة والفوز به.

ويتم تحديد جميع المراكز في هذه الجولة، من خلال جمع النقاط كافة التي جمعها المنتخب من نتائج المباريات الثلاثة الذي لعبها المنتخب، فيتم تحديد المركز الأربع لكل مجموعة، فيصعد المركز الأول والثاني من كل مجموعة والتي يبلغ عددهم 6 مجموعات، ويرحل المركز الثالث والرابع من كل مجموعة أيضا، وبخصوص زيادة عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من بطولة أمم أفريفيا فسوف يتم تأهل اربع منتخبات حققت افضل النتائج في دور المجموعات، ليكتمل عدد المنتخبات المشاركة في الدور القادم 16 منتخب.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 دور خروج المغلوب أمم أفريفيا 2019

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولي صاحب الأرض وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019.