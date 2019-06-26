المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر كأس أفريقيا 2019 تأهل مصر ونيجيريا

نتابع معكم المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر من بطولة كأس أفريقيا 2019 والتي تقام هذه الأيام في جمهورية مصر العربية بمشاركة 24 منتخباً من منتخبات القارة السمراء، في أول مرة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث تقام البطولة للمرة الأولى بهذا العدد من المنتخبات المشاركة.

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا 2019 إلى ست مجموعات، يتأهل من كل مجموعة المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني، بالإضافة لأفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بكل مجموعة، وبالطبع تأمل كافة المنتخبات في التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس أفريقيا 2019.

المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر من كأس أفريقيا

وبالفعل استطاع منتخب نيجيريا أن يكون أول المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019، منتخب نسور نيجيريا تمكن من الحفاظ على صدارته للمجموعة الثانية والتأهل لدور الستة عشر دون النظر لنتائج الجولة الثالثة، حيث حصد المنتخب النيجري ست نقاط من مبارتين.

وبالمثل تمكن المنتخب المصري أن يكون ثاني المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019، وتمكن المنتخب المصري أن يحقق العلامة الكاملة في الفوز من أول مبارتين له، ليقترب المنتخب المصري من التأهل عن هذه المجموعة في المركز الأول، مع انتظار المنتخب صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة أو الرابعة.

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