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المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

معتز خليل

تقترب منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الختام، حيث ضمنت بعض الفرق تأهلها إلى دور الستة عشر من البطولة.

يتأهل عن كل مجموعة اثنين من الفرق التي تحتل المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار أربع فرق كأفضل ثوالث وتخرج فقط فريقين من الفرق التي تحتل المركز الثالث.

وتمكن منتخب كاب فيردي من تحقيق إنجاز كبير بأنه أول المتجاوزين إلى المرحلة المقبلة والدور الإقصائي بعد تحقيق الفوز في اللقاءين الأوليين.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة المتصدر الوصيف أفضل ثوالث
الأولى غينيا الاستوائية نيجيريا كوت ديفوار
الثانية كاب فيردي مصر
الثالثة السنغال الكاميرون غينيا
الرابعة أنجولا بوركينا فاسو موريتانيا
الخامسة مالي جنوب إفريقيا ناميبيا
السادسة المغرب كونغو الديمقراطية

موعد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2023

تنطلق مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2023 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

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عن الكاتب:
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معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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