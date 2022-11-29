“المملكة المتحدة لن تكون متحدة اليوم “… جدول مباريات اليوم 29 نوفمبر في الجولة الحاسمة من مونديال كأس العالم قطر 2022

تنطلق اليوم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال كأس العالم قطر 2022، ومن أبرزها لقاء المنتخب السنغالي ضد الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى، ولقائي المجموعة الثانية ما بين المنتخب الإيراني ضد الولايات المتحدة، ولقاء ويلز ضد إنجلترا.

منافسات المجموعة الثانية النارية اليوم الثلاثاء بمونديال قطر

والمملكة المتحدة لن تكون متحدة اليوم، حيث أن بعضها سيكون بجانب المنتخب الإنجليزي والبعض الآخر بجانب المنتخب الويلزي، في اللقاء المصيري من أجل حسم الصعود للدور القادم من مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الإيراني اللقاء المصيري ضد المنتخب الأمريكي بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في الجولة الماضية على المنتخب الويلزي بهدفين نظيفين.

منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى الحاسمة بكأس العالم 2022

أما عن منافسات المجموعة الأولى فإن المنتخب السنغالي عليه بذل أقصى جهد ممكن وتحقيق الانتصار اليوم على الإكوادور لحجز مقعده في الدور القادم، ويحتاج المنتخب الهولندي للفوز على المنتخب القطري أو التعادل لضمان التأهل لدور 16.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر بكأس العالم قطر

يشهد اليوم الثلاثاء 4 مواجهات قوية ومرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة بمونديال كأس العالم وهي كالتالي: