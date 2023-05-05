الملف لم يغلق بعد…الريال قد يجدد مفاوضاته مع مبابي في حالة واحدة

كشفت أحدث التقارير الإعلامية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لم تغلق بعد ملف ضم اللاعب كيليان مبابي، وهي مستعدة لتقديم عرضها مجددا للتفاوض معه، ولكن سيكون هذا في حالة واحدة فقد حسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بحيث أشارت إلى أن الميرنغي لن يبدأ مفاوضاته مع مبابي إلا في حال عبّر اللاعب عن رغبته في مغادرة صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

تصريح الصحيفة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو نقلا عن مصادر لم تذكرها بأن النادي الملكي سينتظر حتى يسمع قرار مبابي قبل الإقدام على هذه الخطوة، وذكرت بأن أصعب جزء في هذه الصفقة هو إقناع رئيس النادي ناصر الخليفي بالتفاوض في هذه المسألة، وسبق وأن علّق مبابي على مستقبله مع النادي الفرنسي بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني، وقال في تصريحه لوسائل الإعلام:

” أنا هادئ في الوقت الحالي والشي الوحيد الذي يهمني في الوقت الحالي هو تحقيق الفوز بالدوري الفرنسي، بعد ذلك سنرى ما سأفعله”

سبورت

بخصوص قرار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق بأن النادي الفرنسي يدرس إمكانية بيع مبابي في الصيف القادم ما لم يقم بتجديد عقده مع النادي، وهذا من أجل تفادي خسارته مجانا بحلول سنة 2024، في انتظار أي مستجدات بخصوص القرار، فهل سيختار مبابي الانضمام للنادي الملكي؟