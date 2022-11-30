الملاكم المكسيكي يعتذر للنجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” بعد أن قام بتهديده 

اعتذر الملاكم المكسيكي الشهير ” كانيلو ألفاريز ” للأرجنتيني ميسي، وذلك بعد أن قام بتهديده عقب إنتهاء مباراة المكسيك ضد الأرجنتين الماضية والتي إنتهت بفوز راقصي التانجو بنتيجة هدفين نظيفين في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقد دون الملاكم المكسيكي عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا : ” أدليت بتعليقات غير لائقة خلال الأيام الماضية بسبب حبي وشغفي لبلادي، ولهذا فإنني أود الإعتذار للنجم ميسي والأرجنتين، نتعلم كل يوم أشياء جديدة، وقد كان دوري تلك المرة ”

وكان الملاكم المكسيكي قد قام بتهديد النجم ” ميسي ” وذلك بعد أن ظهر النجم الأرجنتيني في غرف خلع الملابس وقميص المكسيك كان متواجد على الأرض، حيث قد صرح كانيلو قائلًا : ” هل رأيتم ميسي يقوم بتنظيف الأرض بقميص منتخب بلادنا، أتمنى ألا أجده ”

ولكن قد دافع نجم المنتخب الأرجنتيني السابق أجويرو قائلًا ” أستاذ كانيللو، أنت لا تعرف كرة القدم وما يحدث داخل غرف خلع الملابس، وإذا لاحظت جيدًا فإن ميسي قام بلمس قميص المكسيك بشكل عفوي عندما كان يقوم بخلع حذائه ”