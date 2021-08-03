المغرب يلحق في مصر.. أكثر تتويجا بالذهب في تاريخ الأولمبياد بين الدول العربية

توج الأبطال العرب بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو الجاري، وهو الذي سمح للدول التي ينتمون إليها في الريادة في لائحة أكثر دول الوطن العربي حصدا للمعدن القيّم في تاريخ الأولمبياد.

ومنح السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي، العرب أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو، عقب تصدره ماراثون أربعمائة متر سباحة حرة، وحصد الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة، الميدالية الذهبية العربية الثانية، ثم أحرز مواطنه معتز عيسى برشم، الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية لقطر والثالثة للعرب، بفوزه بالمركز الأول في مسابقات الوثب العالي، وهذا بعدما اجتاز العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وتشاطر الميدالية الذهبية مع البطل الإيطالي جيانماركو تامبيري، الذي أحرز الرقم ذاته.

ومنح سفيان البقالي، الميدالية الذهبية الأولى للمغرب في الألعاب الجارية والرابعة للعرب، بتتويجه في ماراثون 3 آلاف متر موانع.

وتلك الميدالية هي السادسة للمغرب في تاريخ مساهماته في الألعاب الأولمبية، ولحق في مصر التي كانت تتصدر بمفردها قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، لائحة الدول العربية الأكثر تتويجا بالذهب في الأولمبياد (6 ذهبيات).

وفي السطور التالية لائحة الدول العربية الأكثر حصدا للميداليات الذهبية في الأولمبياد عبر التاريخ:

المغرب – 6 ذهبيات

مصر – 6 ذهبيات

تونس – 5 ذهبيات

الجزائر – 5 ذهبيات

البحرين – ذهبيتان

دولة قطر – ذهبيتان

سوريا – ذهبية واحدة

مملكة الأردن – ذهبية واحدة

الإمارات العربية المتحدة – ذهبية واحدة

تجدر الدلالة على أن لائحة الميداليات العربية غير الذهبية، يجمع بين كلا من العراق، والكويت، ولبنان، السودان، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية.