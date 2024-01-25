المغرب يهزم زامبيا.. ويصطدم بجنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

فاز منتخب المغرب على زامبيا بهدف دون رد 1-0 مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

لاعبو المغرب - مصدر الصورة: حساب الاتحاد المغربي على تويتر

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين حتى الدقيقة 37 عندما تمكن اللاعب حكيم زياش من تسجيل الهدف الأول لصالح أسود المغرب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المغرب على زامبيا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها بتقدم المغرب 1-0.

وفشل لاعبو زامبيا على مدار 90 دقيقة في هز شباك أسود الأطلس.

وارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث.

وضرب المنتخب المغربي، موعدا ناريا ضد منتخب جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد صعد لدور الـ 16 للكان، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وكان وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس، قد دفع بتشكيلة أساسية نشرها حساب الكاف على موقع تويتر، على النحو التالي:

ويتطلع منتخب المغرب لحصد لقب الأمم الأفريقية 2023، بعدما ظهر بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، وحقق مع مدربه وليد الركراكي، إنجازا غير مسبوق على مستوى العرب والقارة السمراء، باحتلال المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.