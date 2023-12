المغرب أول التصنيف ومصر الخامس أفريقيا.. من هو المنتخب الأول على العالم في تصنيف “فيفا” 2023؟

تصدر منتخب المغرب “أسود الأطلس” قائمة التصنيف الدولي لكرة القدم في القارة الأفريقية، وجاء رفاق الركراكي في المركز الـ13 عالميا، وفي ذات التصنيف، أتى منتخب مصر في المركز الـ 33 عالميا والخامس أفريقيا.

منتخب الأرجنتين_ المصدر: الفيفا

واحتل المركز الثاني أفريقيا، منتخب السنغال الذي جاء في التصنيف الدولي في المرتبة الـ20، ليكون الترتيب لأول خمس منتخبات على مستوى أفريقيا كما يلي:

وجاء منتخب التانجو “الأرجنتين” في صدارة المنتخبات عالميا، حيث أتى تصنيف العشرة الكبار على مستوى العالم كما يلي:

