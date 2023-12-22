أخبار الرياضة

المغرب أول التصنيف ومصر الخامس أفريقيا.. من هو المنتخب الأول على العالم في تصنيف “فيفا” 2023؟

أحمد مراد

تصدر منتخب المغرب “أسود الأطلس” قائمة التصنيف الدولي لكرة القدم في القارة الأفريقية، وجاء رفاق الركراكي في المركز الـ13 عالميا، وفي ذات التصنيف، أتى منتخب مصر في المركز الـ 33 عالميا والخامس أفريقيا.

منتخب الأرجنتين يتربع على عرش الأفضل في العالم بحسب تصنيف الفيفا 2023

منتخب الأرجنتين_ المصدر: الفيفا

واحتل المركز الثاني أفريقيا، منتخب السنغال الذي جاء في التصنيف الدولي في المرتبة الـ20، ليكون الترتيب لأول خمس منتخبات على مستوى أفريقيا كما يلي:

منتخب المغرب هو الأول أفريقيا وال 13 عالميا .. منتخب قوي
منتخب المغرب- المصدر: فيفا
  • 1- المغرب (13 عالميا).
  • 2- السنغال (20 عالميا).
  • 3- تونس (28 عالميا).
  • 4- الجزائر (30 عالميا)
  • 5- مصر (33 عالميا).

منتخب الأرجنتين الأول عالميا

وجاء منتخب التانجو “الأرجنتين” في صدارة المنتخبات عالميا، حيث أتى تصنيف العشرة الكبار على مستوى العالم كما يلي:

  • 1- منتخب الأرجنتين.
  • 2- فرنسا.
  • 3- انجلترا.
  • 4 بلجيكا.
  • 5- البرازيل.
  • 6- هولندا.
  • 7- البرتغال.
  • 8- إسبانيا.
  • 9-إيطاليا.
  • 10- كرواتيا.
قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد مراد
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل