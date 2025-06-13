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المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

معتز خليل

سيكون كأس العالم للأندية 2025 حدثًا تاريخيًا بنسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى، وهي فرصة ذهبية للأندية العربية والإفريقية لإثبات مكانتها أمام عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية.

إليك أبرز ملامح البطولة وأهم التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي:

🏆 موعد البطولة ومكانها

  • الفترة: من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
  • الدولة المستضيفة: 🇺🇸 الولايات المتحدة الأمريكية.
  • عدد الفرق: 32 فريقًا.
  • النظام: 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، يصعد الأول والثاني إلى دور الـ16.

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🔴 مباراة الأهلي الافتتاحية

  • 🆚 الأهلي × إنتر ميامي الأمريكي (ليونيل ميسي)
  • 🗓️ موعد المباراة: فجر الأحد 15 يونيو 2025 الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
  • 📺 القنوات الناقلة:
    • MBC مصر 1 و2: بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.
    • MBC Action: بتعليق فهد العتيبي.

⚽️ مجموعة الأهلي (المجموعة الأولى):

الفريق الدولة
الأهلي مصر 🇪🇬
إنتر ميامي الولايات المتحدة 🇺🇸
بورتو البرتغال 🇵🇹
بالميراس البرازيل 🇧🇷

🔍 تحليل سريع:

  • الأهلي سيواجه منافسة شرسة خاصة من بورتو وبالميراس، ولكن البداية أمام إنتر ميامي قد تمنحه دفعة معنوية قوية، خاصة إذا نجح في إيقاف خطورة ميسي ورفاقه.

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📋 مجموعات كأس العالم للأندية 2025 كاملة:

المجموعة 1:

  • الأهلي (مصر)
  • إنتر ميامي (أمريكا)
  • بورتو (البرتغال)
  • بالميراس (البرازيل)

المجموعة 2:

  • أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
  • باريس سان جيرمان (فرنسا)
  • بوتافوجو (البرازيل)
  • سياتل ساوندرز (أمريكا)

المجموعة 3:

  • بايرن ميونخ (ألمانيا)
  • أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
  • بنفيكا (البرتغال)
  • بوكا جونيورز (الأرجنتين)

المجموعة 4:

  • تشيلسي (إنجلترا)
  • لوس أنجلوس (أمريكا)
  • الترجي التونسي (تونس)
  • فلامنجو (البرازيل)

المجموعة 5:

  • إنتر ميلان (إيطاليا)
  • أوراوا ريد دياموندز (اليابان)
  • مونتيري (المكسيك)
  • ريفر بليت (الأرجنتين)

المجموعة 6:

  • ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)
  • بروسيا دورتموند (ألمانيا)
  • أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)
  • فلومينينسي (البرازيل)

المجموعة 7:

  • مانشستر سيتي (إنجلترا)
  • الوداد المغربي (المغرب)
  • العين الإماراتي (الإمارات)
  • يوفنتوس (إيطاليا)

المجموعة 8:

  • ريال مدريد (إسبانيا)
  • الهلال السعودي (السعودية)
  • باتشوكا (المكسيك)
  • ريد بول سالزبورج (النمسا)

💬 هل تعلم؟

  • الأهلي سيكون أول فريق عربي وإفريقي يخوض افتتاح كأس العالم للأندية الجديدة.
  • مواجهة ليونيل ميسي ستكون تاريخية بالنسبة لجمهور الأهلي، خاصة أن الفريق المصري لم يواجهه من قبل.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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