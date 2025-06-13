المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

سيكون كأس العالم للأندية 2025 حدثًا تاريخيًا بنسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى، وهي فرصة ذهبية للأندية العربية والإفريقية لإثبات مكانتها أمام عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية.

إليك أبرز ملامح البطولة وأهم التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي:

🏆 موعد البطولة ومكانها

الفترة : من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

: من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025. الدولة المستضيفة : 🇺🇸 الولايات المتحدة الأمريكية .

: 🇺🇸 . عدد الفرق : 32 فريقًا.

: 32 فريقًا. النظام: 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، يصعد الأول والثاني إلى دور الـ16.

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تركي آل الشيخ: مباراة الأهلي وإنتر ميامي يوم السبت منقولة على mbc مصر 1و2، وmbc أكشن pic.twitter.com/gCjt11MR8P — مصراوي (@masrawy) June 12, 2025

🔴 مباراة الأهلي الافتتاحية

🆚 الأهلي × إنتر ميامي الأمريكي (ليونيل ميسي)

🗓️ موعد المباراة : فجر الأحد 15 يونيو 2025 الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت القاهرة .

: فجر الساعة . 📺 القنوات الناقلة : MBC مصر 1 و2 : بتعليق مدحت شلبي و فارس عوض . MBC Action : بتعليق فهد العتيبي .

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⚽️ مجموعة الأهلي (المجموعة الأولى):

الفريق الدولة الأهلي مصر 🇪🇬 إنتر ميامي الولايات المتحدة 🇺🇸 بورتو البرتغال 🇵🇹 بالميراس البرازيل 🇧🇷

🔍 تحليل سريع:

الأهلي سيواجه منافسة شرسة خاصة من بورتو وبالميراس، ولكن البداية أمام إنتر ميامي قد تمنحه دفعة معنوية قوية، خاصة إذا نجح في إيقاف خطورة ميسي ورفاقه.

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رسميًا – مدحت شلبي وفهد العتيبي وفارس عوض معلقين مباراة الاهلي وانتر ميامي عبر قنوات ام بي سي مصر ١ و ٢ وام بي سي اكشن pic.twitter.com/2NsSqWSPGR — ماجيكانو (@magicano72) June 12, 2025

📋 مجموعات كأس العالم للأندية 2025 كاملة:

المجموعة 1:

الأهلي (مصر)

إنتر ميامي (أمريكا)

بورتو (البرتغال)

بالميراس (البرازيل)

المجموعة 2:

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بوتافوجو (البرازيل)

سياتل ساوندرز (أمريكا)

المجموعة 3:

بايرن ميونخ (ألمانيا)

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

بنفيكا (البرتغال)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)

المجموعة 4:

تشيلسي (إنجلترا)

لوس أنجلوس (أمريكا)

الترجي التونسي (تونس)

فلامنجو (البرازيل)

المجموعة 5:

إنتر ميلان (إيطاليا)

أوراوا ريد دياموندز (اليابان)

مونتيري (المكسيك)

ريفر بليت (الأرجنتين)

المجموعة 6:

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

فلومينينسي (البرازيل)

المجموعة 7:

مانشستر سيتي (إنجلترا)

الوداد المغربي (المغرب)

العين الإماراتي (الإمارات)

يوفنتوس (إيطاليا)

المجموعة 8:

ريال مدريد (إسبانيا)

الهلال السعودي (السعودية)

باتشوكا (المكسيك)

ريد بول سالزبورج (النمسا)

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