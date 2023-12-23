المصري معروف بجبروته… حكمة لقاء الأهلي وأوراوا تنشر صورها مع الأخطبوط الشناوي

نشرت اليوم الحكمة الأمريكية توري بينسو صورتها مع الأخطبوط محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

توري بينسو تنشر صورتها مع الشناوى- مصدر الصورة جوجل

تلك الصورة التي تم التقاطها في ممر الدخول قبل انطلاق لقاء الأهلي وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 4-2 وحصوله على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

توري صاحبة صافرة انطلاق أولى مباريات البطولة

يذكر أن توري بينسو أدارت أيضا مباراة افتتاح مونديال الأندية 2023 بين كل من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة.

وبتلك اللقاءات تعد توري بينسون هي ثاني سيدة تحكم في مونديال الأندية بعد البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا التي أدارت لقاء تحديد المركز الخامس في نسخة 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.

توري حكمت نهائي كأس العالم

توري قد سبق وأدارت أيضا مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة 1-0، وشهدت واقعة القبلة الشهيرة بين رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس ولاعبة الفريق جيني هيرموسو، وأدت هذه الواقعة إلى فقدان روبياليس منصبه.