“المصري صلاح والغاني قدوس والجزائري عمورة والسنغالي ماني والمغربي أوناحي” أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم في كأس أمم أفريقيا

نحن على موعد مع منافسة شرسة ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في ساحل العاج خلال الفترة ما بين الثالث عشر من شهر يناير وحتى الحادي عشر من شهر فبراير، حيث يطمح جميع النجوم في الوصول مع منتخبات بلادهم إلى أبعد نقطة ممكنة ومحاولة التتويج باللقب الأفريقي.

صورة تضم صلاح وعمورة وأوناحي-مصدر الصورة: تجميع كاتب موقع نجوم مصرية

ومن المتوقع أن تشهد تلك المنافسات تألق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم نجم نادي ليفربول الإنجليزي “المصري محمد صلاح” والسنغالي “ساديو ماني” والنجم الجزائري محمد عمورة وغيرهم من النجوم، وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز هؤلاء النجوم وهم كالتالي:

المصري محمد صلاح

يقدم الفرعون المصري محمد صلاح “صاحب ال 33 عامًا” أداءًا رائعًا مع فريقه الحالي “ليفربول الإنجليزي” خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتعول الجماهير المصرية على صلاح كثيرًا من أجل التتويج بلقب البطولة الأفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي تضم المنتخبات التالية:

غانا.

موزمبيق.

الرأس الأخضر.

الجزائري محمد عمورة

بالرغم من وجود العديد من النجوم داخل المنتخب الجزائري، إلا أن النجم الشاب والبالغ من العمر 23 عامًا محمد عمورة قد يكون أحد أهم اللاعبين داخل المنتخب الجزائري خلال منافسات البطولة الأفريقية الحالية، وذلك نظرًا للتألق الكبير رفقه ناديه البلجيكي في آخر موسمين، وتنتظر الجماهير الجزائرية من اللاعب الكثير في تلك البطولة.

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة بمنافسات البطولة الأفريقية والتي تضم كذلك المنتخبات الآتية:

أنجولا.

بوركينا فاسو.

موريتانيا.

السنغالي ساديو ماني

نجم نادي النصر السعودي “ساديو ماني” والمتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة الأفريقية خلال النسخة الماضية يطمح في تتويج منتخب بلاده بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية تواليًا.

وبالرغم من مغادرة ماني الملاعب الأوروبية خلال الموسم الماضي، إلا أن اللاعب لا يزال يملك الكثير من الإمكانيات والقدرات التي قد تمكنه من قيادة منتخب بلاده إلى منصات التتويج مجددًا.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من المنتخبات التالية:

الكاميرون.

غينيا.

جامبيا.

المغربي عز الدين أوناحي

تألق أوناحي رفقة المنتخب المغربي بشكل لافت خلال مونديال كأس العالم قطر 2022 وكان له دورًا كبيرًا في وصول منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال العالمي، وتنتظر الجماهير المغربية من اللاعب الكثير خلال البطولة الافريقية.

ويتمتع الفريق المغربي بعدد كبير من النجوم المتميزين والتي تجعل المنتخب من أبرز المرشحين لنيل اللقب في تلك النسخة الحالية بساحل العاج.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة والتي تضم المنتخبات التالية:

الكونغو الديمقراطية.

زامبيا.

تنزانيا.

الغاني محمد قدوس

يعد النجم الغاني محمد قدوس هو واحدًا من أبرز اللاعبين المتألقين في البريميرليج رفقة نادي وست هام، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات وسرعات تساعد فريقه بشكل كبير في الحصول على الكثير من النقاط.

وسيكون للنجم قدوس دورًا كبيرًا رفقة منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الحالية، وسيحاول مع زملائه في التتويج باللقب الأفريقي الخامس للمنتخب الغاني.