أحمد شوبير يتحدث عن المشهد القادم فى الاهلى، ويكشف حقيقة التفاوض مع على ماهر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ريبيرو المدير الفنى السابق للنادى الاهلى أنهى مهمته مع القلعة الحمراء وودع الجميع داخل النادي.

ورحل ريبيرو بالامس رسمياً عن تدريب الفريق بعد إقالته بسبب سوء النتائج والأداء للفريق الأحمر.

أحمد شوبير عبر برنامجه التلفزيوني على قناة الاهلى قال : المرحلة المقبلة تشهد العديد من التساؤلات حول هوية المدير الفني الجديد.

وأوضح شوبير أن ما تردد مؤخراً بشأن استدعاء علي ماهر للتفاوض مع مجلس إدارة الأهلي عاري تماماً عن الصحة، مؤكداً أنه لم يحدث أي اجتماع بين علي ماهر والخطيب أو لجنة التخطيط، ولم تكن هناك أي مفاوضات من الأساس، رغم احترامي وحبي الكبير له.

وأضاف أن بعض الشائعات تحدثت عن طلب علي ماهر عقد لمدة موسمين وخلافات في وجهات النظر، لكن ذلك لم يحدث مطلقاً لافتاً إلى أن مجلس الأهلي لا يفكر في التعاقد معه في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن ملف المدرب الجديد لا يشهد استعجال كما في السابق، موضحاً أن المجلس أمامه أكثر من مدرسة تدريبية وسير ذاتية مميزة، وسيأخذ وقته الكافي لاختيار الأنسب.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القيادة الفنية المؤقتة للفريق من المرجح أن يتولاها عماد النحاس بمساعدة محمد نجيب، لحين الإعلان عن المدرب القادم.