المشروع الأكبر في العالم.. كيف قرر برشلونة تخليد مشجعيه ؟

في حدث و مبادرة فريدة من نوعها فى عالم كرة القدم، كشفت إدارة نادي برشلونة الإسباني الستار عن بدء تنفيذ مشروع “El Memorial”، وهو أكبر نصب تذكاري رياضي فى العالم يُقام داخل ملعب النادي الجديد، في خطوة رمزية تهدف إلى تخليد ذكرى مشجعي الفريق الذين ارتبطت حياتهم بالنادي الكتالوني.

مشروع إنساني

وبحسب بيان النادي فمن المتوقع أن يبدأ العمل فى المشروع خلال نوفمبر 2025، ليكون بمثابة فضاء مخصص لتكريم مشجعي برشلونة الراحلين، حيث يتيح لهم أو لعائلاتهم حفظ رماد الجثامين أو وضع رموز تذكارية وأسماء محفورة داخل الملعب الذي عشقوه طوال حياتهم.

ومن المقرر أن يتم تشييد النصب التذكاري في الطابق السفلي من ملعب كامب نو، بين المدرجين الشمالي والجانبي، على مساحة تبلغ 1,280 مترًا مربعًا، ما يجعله الأكبر من نوعه على مستوى العالم من حيث الارتباط بنادٍ رياضي.

تفاصيل التصميم والمحتوى فى كامب نو

سيضم المشروع أكثر من:

26,600 مكان مخصص لحفظ رماد الجثامين.

9,000 لوحة تذكارية تحمل أسماء ومعلومات عن المشجعين المكرَّمين.

عناصر رمزية وتصميمات فنية حديثة.

شاشات عرض تفاعلية ومقاطع مرئية لتخليد ذكراهم بطريقة حضارية وإنسانية.

كما سيُفتح النصب أمام الزوار خلال ساعات العمل الرسمية، ليكون فضاءً هادئًا ومهيبًا يتيح لأحباء الراحلين تقديم التحية وتذكرهم في أجواء من الاحترام والتقدير.

التكاليف والأسعار

ومن المقرر أن تكون تكلفة اللوحة التذكارية (تتضمن الاسم واللقب ورسالة قصيرة): تبدأ من 605 يورو، مع إمكانية إضافة رموز وهدايا تذكارية مثل قميص برشلونة الرسمي أو سوار ذهبي يحمل نقش الملعب، ليصل السعر إلى نحو 1,220 يورو.

غرف حفظ الرماد:

عقد لمدة 25 عامًا مقابل 3,000 يورو.

عقد لمدة 50 عامًا مقابل 6,000 يورو.

بين الرمزية والابتكار

يمثل مشروع El Memorial مزيجًا بين التقليد الإنساني والابتكار المعماري، ليجسّد ارتباط جماهير برشلونة العميق بناديهم، ليس فقط في الحياة، بل حتى بعد الرحيل.

وبذلك، يضيف النادي الكتالوني فصلًا جديدًا إلى تاريخه الحافل، إذ يتحول ملعب كامب نو إلى مزار إنساني ورياضي يجمع بين العاطفة والهوية والذاكرة الجماعية لملايين المشجعين حول العالم.