المستشار مرتضى منصور يستقبل سعد محمد ناشئ الزمالك بعد شفائه من المرض

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ناشئ الفريق الأبيض “سعد محمد” بعد شفائه من المرض، في مقر القلعة البيضاء، في لقاء ملئ بالترحاب والمباركة على الشفاء من المرض من قبل المستشار للناشئ سعد محمد.

فيديو لقاء المستشار مرتضى منصور وسعد محمد ناشئ الفريق

طلب سعد محمد من رئيس القلعة البيضاء نادي الزمالك خلال اللقاء بعض المطالب المتعلقة بعمل عقد له مع الفريق بعد شفائه من المرض، ووافق المستشار مرتضى منصور على ذلك، والتفاصيل من خلال الفيديو.

تعليق والد سعد محمد على لقاء المستشار

وعلق والد سعد محمد على اللقاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً : “الحمد لله والشكر لله والف شكر لهذا الرجل الاب الإنسان مرتضى منصور وربنا يوفقك يا ولدى ويعوضك خير”.

تعليق سعد محمد ماشئ الزمالك على اللقاء

“الحمد لله بشكر اداره نادي الزمالك وبشكر المستشار مرتضي منصور بوقوفه بجانبي ودعمي ف المحنه والوقوف الفتره القادمه المنحه باذن الله”.