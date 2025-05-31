المستشار محمد عطية يعلق على ملف اعتزال شيكابالا

أبدى المستشار محمد عطية، عضو اللجنة السابقة التي تولت إدارة نادي الزمالك، رأيه في الجدل الدائر حول مستقبل محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق، بعد تضارب الأنباء بشأن قراره بالاعتزال نهاية الموسم ثم تراجعه لاحقاً.

وعبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أوضح المستشار عطية أن قرار الاستمرار أو الاعتزال هو حق أصيل للاعب، بينما تظل إدارة النادي هي صاحبة القرار النهائي في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق أو إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

وأكد عطية أن شيكابالا يُعد من رموز الزمالك ولا خلاف على قيمته الكبيرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “لكل قصة نهاية ولكل رحلة محطة وصول”، مشيراً إلى أن لحظة التتويج بكأس السوبر الإفريقي كانت فرصة مثالية لوداع الملاعب بطريقة تليق بتاريخه الكبير.

واختتم عطية حديثه بتأكيده على أهمية التفكير في مستقبل شيكابالا بعد الاعتزال، داعياً إدارة الزمالك للاستفادة من خبراته في دور إداري أو فني داخل النادي، كجزء من الاستثمار في رموزه التاريخية.