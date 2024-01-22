أعلنت لجنة المسابقات في دوري روشن السعودي اعتماد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد “الملز” ليكون مقر إقامة مباريات الهلال في الدوري السعودي، وذلك بعد عودة المسابقة مرة أخرى، والتي توقفت بعد انطلاق بطولة كأس آسيا والتي تقام في قطر خلال الفترة الحالية.

لجنة المسابقات تعتمد الملز ملعب الهلال في الدوري

يعد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد المعروف بالملز هو الملعب الخاص بنادي الهلال في الفترة الماضية، حيث استضاف الملعب مباريات الفريق خلال الأسابيع الماضية، فيما كانت جماهير الهلال تترقب إقامة المباريات القادمة على ملعب مملكة أرينا، حيث استضاف الملعب مباريات موسم الرياض، ولكن لم يتم اعتماده رسميا حتى الآن، لذلك تستمر المباريات على الملعب القديم الهلال.

"المسابقات" تعتمد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد "الملز" مقرًا لمباريات الهلال القادمة. — هاشتاق السعودية (@HashKSA) January 22, 2024

كان الدوري توقف والهلال في صدارة الدوري بفارق كبير فيما يسير الفريق بخطى ثابتة من أجل التتويج باللقب، ومن المنتظر أن يعود الدوري مرة آخرى الجمعة 16 فبراير، وذلك بعد انتهاء بطولة كأس آسيا.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات أعلنت عودة ‎نادي الأهلي للعب على ملعب الجوهرة إبتداء من مباريات الفتح والنصر المقرر لهم بالجولة 22 والجولة 24 بدوري روشن للمحترفين 2023/2024.