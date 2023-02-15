المريخ السوداني ضد الزمالك المصري..موعد اللقاء والقنوات الناقلة بدوري أبطال أفريقيا 

يستعد نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي “فيريرا” إلى مواجهة نادي المريخ السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أفريقيا “الجولة الثانية”، في اللقاء الذي سيقام على ملعب شهداء بنينا داخل المدينة الليبية “بنغازي”.

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ويطمح الفريق المصري في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث لم يتمكن من حصد اللقب منذ عام 2002.

متى ستقام مباراة المريخ ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق المباراة المرتقبة بين المريخ والزمالك يوم الجمعة القادمة الموافق 17 فبراير 2023، وذلك عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، وستذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت.

قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني

قام المدير الفني البرتغالي “فيريرا” بالإعلان عن قائمة الزمالك للقاء دوري الأبطال أمام المريخ السوداني، وهي كالتالي:

حراسة المرمى: عواد، صبحي، محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر، المثلوثي، عبد الشافي، عبد الله جمعة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني.

خط الوسط: روقا، دونجا، عمرو السيسي، نيمار، سيف جعفر، شيكابالا، زيزو، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

الهجوم: الجزيري، أكينولا، يوسف نبيه.

ما هو ترتيب المجموعة الرابعة قبل انطلاق الجولة الثانية