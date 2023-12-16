المرشح الأول للفوز بكأس العالم للأندية وحظوظ الفرق العربية المشاركة 2023-2024

تتجه أنظار العالم من عشاق الساحرة المستديرة نحو المملكة العربية السعودية، وذلك لمتابعة النسخة 20 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بين الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمشاركة أبطال القارات الست، ومن ضمن المشاركين الأهلي المصري بطل إفريقيا، وبالإضافة لاتحاد جدة “بطل دوري منظم البطولة”، بصفته بطلاً لدوري روشن السعودي الموسم الماضي.

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أبرز فريق مرشح لحصد كأس العالم للأندية 2023-2024

أظهرت نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023، مواجهة فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني، في نصف نهائي البطولة، حيث يعد الفريق الانجليزي مانشستر سيتي، هو المرشح الأول والأوفر حظاً للفوز بلقب كأس العالم للأندية، لإكمال موسمه البطولي بلقبه الخامس في النسخة الـ 20، ومدجج بأبرز نجومه على رأسهم هالاند النرويجي، حيث قام بتسجيل 71 هدفاً في 75 مباراة في مختلف البطولات بقميص الفريق الانجليزي.

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كأس العالم للأندية 2023-2024

بدأت النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت عام 2000، فاز 11 نادياً مختلفاً بهذه البطولة، لكن لم يفز فيها سوى ثلاثة أندية من خارج الأندية الأوروبية، وكان جميعها من البرازيل، يعتبر نادي ريال مدريد الإسباني صاحب لقب آخر نسخة لكأس العالم للأندية 2022، التي كانت مقامة في المغرب، بعد فوزه على الهلال السعودي بالمباراة النهائية بنتيجة 5-3.

حظوظ الفرق العربية المشاركة بكأس العالم للأندية 2023-2024

إن مشاركة الفرق العربية للأندية تقتصر على وجود نادي الأهلي المصري ونادي اتحاد جدة السعودي، حيث انتهت مباراة الاتحاد بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول، والتي أنجزها الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، ليلاقي الأهلي المصري، الذي أخرجه من البطولة بـ 3 أهداف مقابل هدف، حيث يخوض الاتحاد مشاركته الثانية في البطولة بعد الأولى عام 2005، حين احتل المركز الرابع بعد خسارته أمام ساو باولو البرازيلي.

في حين يخوض الأهلي المصري للمرة التاسعة، والرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية، ويسعى من خلال مشاركته بهذه البطولة لتحقيق مركزاً أفضل من المركز الثالث، حيث حققه ثلاث مرات في أعوام 2006 و2020 و2021.

أكد لاعب الأهلي عمرو السولية: “أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية شرف عظيم، وأشار بان هدف اللاعبين هو الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز أفضل من نصف نهائي البطولة”.

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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023-2024

تأتي مواعيد المباريات لكأس العالم للأندية 2023 كالتالي:

المباراة الافتتاحية للبطولة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (3 – 0) يوم الثلاثاء 12 ديسمبر على ملعب الجوهرة مباراة ربع النهائي الأول الأهلي والاتحاد (3 – 1) يوم الجمعة 15 ديسمبر على ملعب الجوهرة مباراة ربع النهائي الثاني أوراوا مع ليون المكسيكي (1 – 0) يوم الجمعة 15 ديسمبر على إستاد الأمير عبد الله فيصل. مباراة نصف النهائي الأول فلومينينسي البرازيلي مع الفائز من ربع النهائي الأول (الأهلي) يوم الاثنين 18 ديسمبر على ملعب الجوهرة مباراة نصف النهائي الثاني مانشستر سيتي مع الفائز من ربع النهائي الثاني (أوراوا) يوم الثلاثاء 19 ديسمبر على ملعب الجوهرة مباراة نهائي كأس العالم للأندية الفائز من نصف النهائي الأول – الفائز من نصف النهائي الثاني يوم الجمعة 22 ديسمبر على ملعب الجوهرة مباراة تحديد المركز الثالث الخاسر من نصف النهائي الأول – الخاسر من نصف النهائي الثاني يوم الجمعة 22 ديسمبر

في الختام، كل التوفيق للفرق العربية المشاركة في البطولة هذا العام، على أمل زيادة عدد الفرق العربية والدول العربية المستضيفة للبطولة، كما فعلتها قطر والمغرب والمملكة العربية السعودية.