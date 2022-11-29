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المدير الفني للديوك الفرنسية ديشامب يحسم الجدل حول بنزيما “ليس ضمن حساباتي “

مصطفى أبو حجازي

قام ” ديديه ديشامب ” المدير الفني للديوك الفرنسية بالحديث عن أهمية المواجهة القادمة أمام المنتخب التونسي بالرغم من ضمان التأهل للدور القادم. 

المدير الفني للديوك الفرنسية ديشامب يحسم الجدل حول بنزيما "ليس ضمن حساباتي "

وأضاف ديشامب قائلًا : ” نعلم أن منتخب تونس سيلعب بكل قوة لمحاولة التأهل للدور القادم، لكن سوف نخوض اللقاء بجودة كبيرة، وسنقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيلة من أجل راحة اللاعبين، أمتلك 24 ساعة من أجل اختيار التشكيلة المناسبة للمواجهة ” 

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وأكمل حديثة عن النجم بنزيما قائلًا ” ليس ضمن حساباتي حاليًا، بنزيما وضعه سيء وبحاجة إلى بعض الوقت من أجل إكتمال شفائه ” 

وتطرق في حديثه إلى النجم جريزمان قائلًا : ” هو لاعب جيد، ويعتمد عليه بشكل كبير في المنطقة الأمامية ” 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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